Пенсіонер оскаржив «урізання» пенсії після перерахунку: суд визнав протиправними дії ПФУ

Одеський окружний адміністративний суд перевірив законність дій Пенсійного фонду при перерахунку пенсії, зокрема щодо застосування обмеження максимального розміру виплат та зменшення відсотка грошового забезпечення з 77% до 70%.

Одеський окружний адміністративний суд, розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу № 420/40907/25 за позовом фізичної особи до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії, встановив обставини та вирішив спір щодо правомірності обмеження розміру пенсійних виплат і зміни відсоткового значення грошового забезпечення при перерахунку пенсії.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогами про визнання протиправними дій органу Пенсійного фонду України, які полягали у встановленні обмеження максимального розміру пенсійних виплат при виконанні судового рішення від 20.02.2025 у справі №420/38470/24, а також у зменшенні основного розміру пенсії з 77% до 70% грошового забезпечення.

Підставою звернення стало те, що попереднім судовим рішенням було встановлено право позивача на отримання пенсії, обчисленої виходячи з 77% грошового забезпечення. На виконання іншого судового рішення відповідач здійснив перерахунок пенсії з 01.02.2023 року, однак при цьому застосував обмеження максимального розміру пенсії та зменшив відсоткове значення грошового забезпечення до 70%.

Фактично нараховані суми пенсії перевищували встановлені до виплати розміри, однак виплата здійснювалась у межах обмежень, визначених відповідачем. Таке обмеження застосовувалось у різні періоди — з лютого 2023 року по червень 2025 року — попри те, що розрахований розмір пенсії був значно більшим.

Крім того, при перерахунку пенсії відповідач змінив базовий відсоток грошового забезпечення, що використовувався для її обчислення, що, на думку позивача, суперечить раніше встановленим судовим рішенням та чинному законодавству.

Відповідач заперечував проти позову, посилаючись на норми бюджетного законодавства, положення постанов Кабінету Міністрів України та обмеження максимального розміру пенсії відповідно до Закону України №3668-VI, а також зазначав про відсутність підстав для задоволення вимог у частині виплат без обмеження.

Позиції та висновки суду

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив, що позивач отримує пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», а перерахунок пенсії здійснювався на виконання судового рішення.

Аналізуючи норми законодавства, суд зазначив, що положення щодо обмеження максимального розміру пенсії були визнані неконституційними рішенням Конституційного Суду України від 20.12.2016 №7-рп/2016, у зв’язку з чим відповідні норми втратили чинність. Відтак, після 2017 року законодавство не містить положень, які б дозволяли обмежувати пенсію максимальним розміром у відповідних правовідносинах.

Суд дійшов висновку, що застосування відповідачем обмеження максимального розміру пенсії при її перерахунку є безпідставним та таким, що порушує права позивача.

Щодо зменшення відсоткового розміру пенсії суд встановив, що зміни до статті 13 Закону №2262-ХІІ, які передбачають обмеження у 70% грошового забезпечення, стосуються виключно призначення пенсії, а не її перерахунку. Процедури призначення та перерахунку пенсії є різними за своєю правовою природою та регулюються різними нормами.

Суд врахував правові висновки Верховного Суду, викладені у зразковій справі №240/5401/18, відповідно до яких при перерахунку пенсії застосовується відсоткове значення, визначене на момент її призначення.

З огляду на це суд дійшов висновку, що відповідач протиправно зменшив відсотковий розмір пенсії з 77% до 70% при її перерахунку.

Враховуючи встановлені обставини та правовий аналіз, суд визнав дії відповідача протиправними, зобов’язав здійснити виплату пенсії без обмеження максимального розміру, а також провести перерахунок пенсії виходячи з 77% грошового забезпечення з виплатою належних сум.

Суд також зазначив, що обраний спосіб захисту є належним та ефективним для відновлення порушених прав позивача.

Адміністративний позов задоволено у повному обсязі. Рішення суду може бути оскаржено.

