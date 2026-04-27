Пенсионер обжаловал «урезание» пенсии после пересчета: суд признал противоправными действия ПФУ

Одесский окружной административный суд проверил законность действий Пенсионного фонда при перерасчете пенсии, в частности, по применению ограничения максимального размера выплат и уменьшению процента денежного довольствия с 77% до 70%.

Одесский окружной административный суд, рассмотрев в порядке письменного производства по правилам упрощённого искового производства административное дело № 420/40907/25 по иску физического лица к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Одесской области о признании действий противоправными и обязании совершить определённые действия, установил обстоятельства и разрешил спор относительно правомерности ограничения размера пенсионных выплат и изменения процентного значения денежного обеспечения при перерасчёте пенсии.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованиями о признании противоправными действий органа Пенсионного фонда Украины, которые заключались в установлении ограничения максимального размера пенсионных выплат при исполнении судебного решения от 20.02.2025 по делу №420/38470/24, а также в уменьшении основного размера пенсии с 77% до 70% денежного обеспечения.

Основанием обращения стало то, что предыдущим судебным решением было установлено право истца на получение пенсии, исчисленной исходя из 77% денежного обеспечения. Во исполнение другого судебного решения ответчик осуществил перерасчёт пенсии с 01.02.2023 года, однако при этом применил ограничение максимального размера пенсии и уменьшил процентное значение денежного обеспечения до 70%.

Фактически начисленные суммы пенсии превышали установленные к выплате размеры, однако выплата осуществлялась в пределах ограничений, определённых ответчиком. Такое ограничение применялось в разные периоды — с февраля 2023 года по июнь 2025 года — несмотря на то, что рассчитанный размер пенсии был значительно выше.

Кроме того, при перерасчёте пенсии ответчик изменил базовый процент денежного обеспечения, использовавшийся для её исчисления, что, по мнению истца, противоречит ранее установленным судебным решениям и действующему законодательству.

Ответчик возражал против иска, ссылаясь на нормы бюджетного законодательства, положения постановлений Кабинета Министров Украины и ограничения максимального размера пенсии в соответствии с Законом Украины №3668-VI, а также указывал на отсутствие оснований для удовлетворения требований в части выплат без ограничения.

Позиции и выводы суда

Суд, исследовав материалы дела, установил, что истец получает пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», а перерасчёт пенсии осуществлялся во исполнение судебного решения.

Анализируя нормы законодательства, суд отметил, что положения об ограничении максимального размера пенсии были признаны неконституционными решением Конституционного Суда Украины от 20.12.2016 №7-рп/2016, в связи с чем соответствующие нормы утратили силу. Таким образом, после 2017 года законодательство не содержит положений, позволяющих ограничивать пенсию максимальным размером в соответствующих правоотношениях.

Суд пришёл к выводу, что применение ответчиком ограничения максимального размера пенсии при её перерасчёте является безосновательным и нарушает права истца.

Что касается уменьшения процентного размера пенсии, суд установил, что изменения в статью 13 Закона №2262-ХІІ, предусматривающие ограничение в 70% денежного обеспечения, касаются исключительно назначения пенсии, а не её перерасчёта. Процедуры назначения и перерасчёта пенсии различаются по своей правовой природе и регулируются разными нормами.

Суд учёл правовые выводы Верховного Суда, изложенные в образцовом деле №240/5401/18, согласно которым при перерасчёте пенсии применяется процентное значение, определённое на момент её назначения.

Исходя из этого, суд пришёл к выводу, что ответчик противоправно уменьшил процентный размер пенсии с 77% до 70% при её перерасчёте.

Учитывая установленные обстоятельства и правовой анализ, суд признал действия ответчика противоправными, обязал осуществить выплату пенсии без ограничения максимального размера, а также провести перерасчёт пенсии исходя из 77% денежного обеспечения с выплатой причитающихся сумм.

Суд также отметил, что избранный способ защиты является надлежащим и эффективным для восстановления нарушенных прав истца.

Административный иск удовлетворён в полном объёме. Решение суда может быть обжаловано.

