Скріншот без ідентифікації автора не є належним доказом — апеляційний суд у справі про захист ділової репутації

Херсонський апеляційний суд залишив без змін рішення про відмову у позові щодо спростування інформації в Telegram та відшкодування моральної шкоди, дійшовши висновку, що скріншот без ідентифікації автора не є належним доказом, а нові докази не можуть бути прийняті в апеляції без поважних причин.

Херсонський апеляційний суд переглянув цивільну справу № 489/3488/25 за позовом юридичної особи щодо визнання поширеної в мережі Telegram інформації недостовірною, її спростування та компенсації моральної шкоди, завданої публікацією негативного змісту. Про розгляд справи повідомили в суді.

Позиція сторін та рішення першої інстанції

Позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що відповідачка, яка раніше перебувала з ним у трудових відносинах, поширила інформацію, що, на його думку, не відповідає дійсності та принижує ділову репутацію підприємства. Внаслідок цього, за твердженням позивача, було завдано репутаційної шкоди та втрачено ділові зв’язки.

Херсонський міський суд Херсонської області відмовив у задоволенні позову повністю. Суд встановив, що позивач надав лише скріншот допису, який не містить ідентифікаційних даних автора, дати та часу публікації. На момент розгляду справи всі дописи в групі були видалені. Суд першої інстанції дійшов висновку, що сам факт попередньої роботи відповідачки в ПП не є доказом її авторства. Позивач не скористався правом на забезпечення доказів (ст. 116 ЦПК України) та не довів належними та допустимими доказами обставини, на які посилався (ч. 1 ст. 81, ч. 3 ст. 12 ЦПК України).

На думку позивача, неподання відео до суду першої інстанції було зумовлено поважними причинами (не був впевнений у технічній можливості подання відеодоказу через систему «Електронний суд», відключення електроенергії, відсутність процесуальної активності відповідача).

Висновки апеляційного суду та остаточне рішення

Суд апеляційної інстанції підтвердив, що:

- Позивач не довів належними доказами авторство відповідача щодо спірного допису. Скріншот не є достатнім доказом ідентифікації автора в мережі Інтернет (п. 9, 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»).

- Новий доказ (відеозапис) не може бути прийнятий. Підстави, наведені позивачем, суд визнав неповажними. Відповідно до ч. 8 ст. 83, ч. 3 ст. 367 ЦПК України докази, не подані до суду першої інстанції без поважних причин, що об’єктивно не залежали від особи, апеляційним судом не приймаються. Позивач сам вважав раніше надані скріншоти достатніми та подав заяву про розгляд справи без його участі.

Суд першої інстанції не порушив принцип змагальності та диспозитивності (ст. 12, 13 ЦПК України). Відсутність процесуальної активності відповідача не створює для позивача автоматичного права подавати нові докази в апеляції.

Таким чином, колегія суддів дійшла висновку про законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції.

Постановою Херсонського апеляційного суду від 13.04.2026 заочне рішення Херсонського міського суду Херсонської області від 03.03.2026 залишено без змін.

