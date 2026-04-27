Скриншот без идентификации автора не является доказательством — апелляционный суд по делу о защите деловой репутации

18:48, 27 апреля 2026
Херсонский апелляционный суд оставил по-прежнему решение об отказе в иске по опровержению информации в Telegram и возмещению морального вреда, придя к выводу, что скриншот без идентификации автора не является надлежащим доказательством, а новые доказательства не могут быть приняты в апелляции без уважительных причин.
Скриншот без идентификации автора не является доказательством — апелляционный суд по делу о защите деловой репутации
Херсонский апелляционный суд пересмотрел гражданское дело № 489/3488/25 по иску юридического лица о признании распространенной в сети Telegram информации недостоверной, ее опровержении и компенсации морального вреда, причиненного публикацией негативного содержания. О рассмотрении дела сообщили в суде.

Позиция сторон и решение суда первой инстанции

Истец обосновывал свои требования тем, что ответчица, ранее состоявшая с ним в трудовых отношениях, распространила информацию, которая, по его мнению, не соответствует действительности и порочит деловую репутацию предприятия. В результате, по утверждению истца, был причинен репутационный вред и утрачены деловые связи.

Херсонский городской суд Херсонской области полностью отказал в удовлетворении иска. Суд установил, что истец предоставил лишь скриншот публикации, который не содержит идентификационных данных автора, даты и времени размещения. На момент рассмотрения дела все публикации в группе были удалены. Суд первой инстанции пришел к выводу, что сам факт предыдущей работы ответчицы на предприятии не является доказательством ее авторства. Истец не воспользовался правом на обеспечение доказательств и не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами обстоятельства, на которые ссылался.

По мнению истца, непредставление видео в суд первой инстанции было обусловлено уважительными причинами (он не был уверен в технической возможности подачи видеодоказательства через систему «Электронный суд», отключения электроэнергии, отсутствие процессуальной активности ответчика).

Выводы апелляционного суда и окончательное решение

Суд апелляционной инстанции подтвердил, что:

Истец не доказал надлежащими доказательствами авторство ответчика в отношении спорной публикации. Скриншот не является достаточным доказательством идентификации автора в сети Интернет (п. 9, 12 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 27 февраля 2009 года № 1 «О судебной практике по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации физического и юридического лица»).

Новое доказательство (видеозапись) не может быть принято. Основания, приведенные истцом, суд признал неуважительными. В соответствии с ч. 8 ст. 83, ч. 3 ст. 367 ГПК Украины доказательства, не представленные в суд первой инстанции без уважительных причин, которые объективно не зависели от лица, апелляционным судом не принимаются. Истец ранее считал предоставленные скриншоты достаточными и подал заявление о рассмотрении дела без его участия.

Суд первой инстанции не нарушил принципов состязательности и диспозитивности. Отсутствие процессуальной активности ответчика не создает для истца автоматического права подавать новые доказательства в апелляции.

Таким образом, коллегия судей пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции.

Постановлением Херсонского апелляционного суда от 13.04.2026 заочное решение Херсонского городского суда Херсонской области от 03.03.2026 оставлено без изменений.

