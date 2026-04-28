Переслала номер телефону — і стала учасницею схеми переправлення чоловіків за кордон: на Закарпатті судили жінку

Жінка не організовувала схему, але забезпечила зв’язок між її учасниками, що стало частиною злочинного механізму переправлення.

Хустський районний суд Закарпатської області визнав місцеву жительку винною у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон. Вона діяла у змові з іншими учасниками та забезпечила комунікацію між ними і тими, хто безпосередньо здійснював переправлення. Суд затвердив угоду про визнання винуватості: 3 роки позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки.

Обставини справи № 309/1190/26

Суд встановив, що щонайменше з серпня 2025 року на Закарпатті діяла організована схема незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Її організував один із фігурантів, який сформував стійку групу з чітким розподілом функцій: частина учасників підшуковувала «клієнтів», інші забезпечували їх перевезення, проживання та інструктаж, а безпосередні виконавці здійснювали переправлення поза пунктами пропуску. Отримані кошти розподілялися між учасниками.

Вартість таких «послуг» становила від 7 до 8 тисяч доларів за особу, а в окремих комунікаціях фігурували й інші узгоджені суми.

Обвинувачена не була організатором цієї схеми, однак долучилася до її реалізації на етапі пошуку виконавців. За даними слідства, вона погодилася допомогти знайти осіб, які безпосередньо здійснять переправлення, передала контакти між учасниками та повідомила одну з узгоджених сум винагороди. Саме через її дії було встановлено зв’язок із виконавцем, який надалі забезпечив незаконний перетин кордону.

Як відбувалося переправлення

Один із «клієнтів» погодився на незаконний виїзд і прибув до міста Хуст. Його поселили у заздалегідь підготовленому житлі, надали інструкції щодо маршруту, поведінки та необхідних речей, після чого перевезли до прикордонної зони.

9 жовтня 2025 року чоловіка доставили до району села Ракош. Там його зустріли виконавці, провели через лісову місцевість до лінії кордону та забезпечили перетин поза встановленими пунктами пропуску. Кордон було подолано через заздалегідь підготовлений проріз у загородженні між прикордонними знаками. У результаті особа незаконно потрапила на територію Румунії.

Після підтвердження успішного переправлення учасники отримали оплату, яка в сукупності перевищувала 7 тисяч доларів за одну особу, а також продовжили узгоджувати переправлення інших «клієнтів».

Кваліфікація

Дії обвинуваченої кваліфіковано за частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України як сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Суд окремо наголосив, що злочин вчинено в умовах воєнного стану та загальної мобілізації, коли виїзд чоловіків призовного віку за кордон обмежений, що істотно підвищує суспільну небезпечність таких дій.

Позиція обвинуваченої та угода

Обвинувачена повністю визнала свою вину, підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, та уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.

Під час її укладення враховано, що жінка раніше не судима, має на утриманні неповнолітню дитину, позитивно характеризується за місцем проживання, щиро розкаялася та сприяла розкриттю злочину.

Рішення суду

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив узгоджене сторонами покарання у виді 3 років позбавлення волі із застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України, тобто більш м’якого покарання, ніж передбачено санкцією статті.

Водночас на підставі статті 75 КК України обвинувачену звільнено від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки.

На цей період на неї покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений до Закарпатського апеляційного суду протягом 30 днів.

