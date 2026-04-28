Переслала номер телефона — и стала участницей схемы переправки мужчин за границу: на Закарпатье судили женщину

Женщина не организовывала схему, но обеспечила связь между ее участниками, что стало частью преступного механизма переправки.

Хустский районный суд Закарпатской области признал местную жительницу виновной в содействии незаконному переправлению лица через государственную границу. Она действовала по сговору с другими участниками и обеспечила коммуникацию между ними и теми, кто непосредственно осуществлял переправление. Суд утвердил соглашение о признании виновности: 3 года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года.

Обстоятельства дела № 309/1190/26

Суд установил, что по меньшей мере с августа 2025 года на Закарпатье действовала организованная схема незаконного переправления военнообязанных мужчин за границу. Ее организовал один из фигурантов, который сформировал устойчивую группу с четким распределением функций: часть участников подыскивала «клиентов», другие обеспечивали их перевозку, проживание и инструктаж, а непосредственные исполнители осуществляли переправление вне пунктов пропуска. Полученные средства распределялись между участниками.

Стоимость таких «услуг» составляла от 7 до 8 тысяч долларов за человека, а в отдельных коммуникациях фигурировали и другие согласованные суммы.

Обвиняемая не была организатором этой схемы, однако присоединилась к ее реализации на этапе поиска исполнителей. По данным следствия, она согласилась помочь найти лиц, которые непосредственно осуществят переправление, передала контакты между участниками и сообщила одну из согласованных сумм вознаграждения. Именно благодаря ее действиям была установлена связь с исполнителем, который в дальнейшем обеспечил незаконное пересечение границы.

Как происходило переправление

Один из «клиентов» согласился на незаконный выезд и прибыл в город Хуст. Его поселили в заранее подготовленном жилье, предоставили инструкции относительно маршрута, поведения и необходимых вещей, после чего перевезли в приграничную зону.

9 октября 2025 года мужчину доставили в район села Ракош. Там его встретили исполнители, провели через лесную местность к линии границы и обеспечили пересечение вне установленных пунктов пропуска. Границу было преодолено через заранее подготовленный проем в заграждении между пограничными знаками. В результате лицо незаконно попало на территорию Румынии.

После подтверждения успешного переправления участники получили оплату, которая в совокупности превышала 7 тысяч долларов за одного человека, а также продолжили согласовывать переправление других «клиентов».

Квалификация

Действия обвиняемой квалифицированы по части третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины как содействие незаконному переправлению лица через государственную границу, совершенное из корыстных мотивов по предварительному сговору группой лиц.

Суд отдельно подчеркнул, что преступление совершено в условиях военного положения и общей мобилизации, когда выезд мужчин призывного возраста за границу ограничен, что существенно повышает общественную опасность таких действий.

Позиция обвиняемой и соглашение

Обвиняемая полностью признала свою вину, подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и заключила с прокурором соглашение о признании виновности.

При его заключении учтено, что женщина ранее не судима, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту жительства, искренне раскаялась и способствовала раскрытию преступления.

Решение суда

Суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил согласованное сторонами наказание в виде 3 лет лишения свободы с применением статьи 69 Уголовного кодекса Украины, то есть более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи.

В то же время на основании статьи 75 УК Украины обвиняемая освобождена от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока продолжительностью 2 года.

На этот период на нее возложены обязанности периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Приговор может быть обжалован в Закарпатский апелляционный суд в течение 30 дней.

