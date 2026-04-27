Чи достатньо неявки за повісткою, щоб у Резерв+ з’явився запис про порушення — що сказав суд

Спір стосувався правомірності запису в Резерв+ після неприбуття за викликом ТЦК.

Сумський окружний адміністративний суд розглянув спір щодо запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який позивач побачив у застосунку «Резерв+».

Позивач стверджував, що запис про порушення правил військового обліку внесено безпідставно, оскільки його не притягували до адміністративної відповідальності, а протоколи чи постанови за статтями 210 або 210-1 КУпАП щодо нього не складалися. Він просив визнати дії територіального центру комплектування протиправними та зобов’язати виключити відповідні відомості з Реєстру.

Відповідач заперечував проти позову та зазначав, що підставою для внесення відмітки стало неприбуття позивача за повісткою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що розцінюється як порушення обов’язків військового обліку. За позицією відповідача, така інформація відображається в Реєстрі через електронну взаємодію державних систем і не є наслідком притягнення до адміністративної відповідальності.

Обставини справи №480/7970/25

Суд установив, що позивач перебуває на військовому обліку та був викликаний до територіального центру комплектування повісткою для уточнення облікових даних. Повістка була направлена за адресою, яку позивач самостійно зазначив під час оновлення даних у реєстрі.

Поштове відправлення не було вручено у зв’язку з відсутністю адресата за місцем проживання, після чого воно повернулося відправнику. Відповідно до встановленої процедури це було розцінено як належне повідомлення про виклик.

Позивач у визначений у повістці час до територіального центру не з’явився та не повідомив про поважні причини неявки у встановленому законом порядку.

Після цього до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів була внесена інформація про порушення правил військового обліку, яка відображається у військово-обліковому документі в електронному застосунку «Резерв+».

Оцінка суду

Суд нагадав, що обов’язок громадян, які перебувають на військовому обліку, з’являтися за викликом територіального центру комплектування прямо передбачений Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Також суд врахував дію правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації, що передбачає підвищені вимоги до військового обліку та явки за викликами.

Окремо суд зазначив, що внесення інформації до Єдиного державного реєстру здійснюється органами ведення Реєстру та через електронну інформаційну взаємодію між державними інформаційними системами. Такий запис відображає стан виконання військового обов’язку та не тотожний факту притягнення до адміністративної відповідальності.

Суд підкреслив, що відмітка про порушення в системі або застосунку «Резерв+» не є постановою про адміністративне правопорушення і не означає завершену процедуру притягнення до відповідальності. Вона фіксує невиконання обов’язку, яке може бути підставою для подальших процесуальних дій уповноважених органів.

Висновок суду

Оцінивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позивач був належним чином повідомлений про виклик, однак не з’явився до територіального центру комплектування у визначений час і не довів наявність поважних причин неявки.

За таких обставин суд визнав, що внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснено у межах повноважень уповноваженого органу та відповідно до чинного законодавства.

Підстав для визнання дій протиправними та виключення запису з Реєстру суд не встановив.

У задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю.

