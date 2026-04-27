Достаточно ли неявки по повестке, чтобы в Резерв+ появилась запись о нарушении — что сказал суд

18:10, 27 апреля 2026
Спор касался правомерности записи в Резерв+ после неявки по вызову ТЦК.
Сумской окружной административный суд рассмотрел спор относительно записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, которую истец увидел в приложении «Резерв+».

Истец утверждал, что запись о нарушении правил воинского учета внесена безосновательно, поскольку его не привлекали к административной ответственности, а протоколы либо постановления по статьям 210 или 210-1 КУоАП в отношении него не составлялись. Он просил признать действия территориального центра комплектования противоправными и обязать исключить соответствующие сведения из Реестра.

Ответчик возражал против иска и указывал, что основанием для внесения отметки стало неприбытие истца по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, что расценивается как нарушение обязанностей воинского учета. По позиции ответчика, такая информация отражается в Реестре через электронное взаимодействие государственных систем и не является следствием привлечения к административной ответственности.

Обстоятельства дела №480/7970/25

Суд установил, что истец состоит на воинском учете и был вызван в территориальный центр комплектования повесткой для уточнения учетных данных. Повестка была направлена по адресу, который истец самостоятельно указал при обновлении данных в реестре.

Почтовое отправление не было вручено в связи с отсутствием адресата по месту проживания, после чего оно было возвращено отправителю. В соответствии с установленной процедурой это было расценено как надлежащее уведомление о вызове.

В установленное повесткой время истец в территориальный центр не явился и не сообщил о уважительных причинах неявки в порядке, предусмотренном законом.

После этого в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов была внесена информация о нарушении правил воинского учета, которая отображается в военно-учетном документе в электронном приложении «Резерв+».

Оценка суда

Суд напомнил, что обязанность граждан, состоящих на воинском учете, являться по вызову территориального центра комплектования прямо предусмотрена Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Также суд учел действие правового режима военного положения и общей мобилизации, предусматривающего повышенные требования к воинскому учету и явке по вызовам.

Отдельно суд отметил, что внесение информации в Единый государственный реестр осуществляется органами ведения Реестра и через электронное информационное взаимодействие между государственными информационными системами. Такая запись отражает состояние исполнения воинской обязанности и не тождественна факту привлечения к административной ответственности.

Суд подчеркнул, что отметка о нарушении в системе или приложении «Резерв+» не является постановлением о административном правонарушении и не означает завершенной процедуры привлечения к ответственности. Она фиксирует неисполнение обязанности, которое может быть основанием для дальнейших процессуальных действий уполномоченных органов.

Вывод суда

Оценив материалы дела, суд пришел к выводу, что истец был надлежащим образом уведомлен о вызове, однако не явился в территориальный центр комплектования в установленное время и не доказал наличие уважительных причин неявки.

При таких обстоятельствах суд признал, что внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов осуществлено в пределах полномочий уполномоченного органа и в соответствии с действующим законодательством.

Оснований для признания действий противоправными и исключения записи из Реестра суд не установил.

В удовлетворении административного иска отказано полностью.

