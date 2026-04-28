  Судова практика
  2. / В Україні

«Закрити питання» з нетверозою їздою не вдалося: суд покарав водія за спробу підкупу поліцейських

11:30, 28 квітня 2026
Чоловік спочатку поклав 500 гривень на службовий планшет, а згодом запропонував ще 2000 доларів, однак отримав відмову та вирок суду.
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, а саме — у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі. Про це повідомили у суді.

Обставини вчинення правопорушення

Під час патрулювання, поліцейськими на чоловіка була складена постанова за ч 1 ст. 121 КУпАП у зв`язку із порушенням пункту 31.4.3 «а» ПДР.

З метою уникнення притягнення до адміністративної відповідальності, чоловік запропонував та надав поліцейському неправомірну вигоду в сумі 500 гривень однією купюрою, поклавши її на службовий планшет (логістичний пристрій) за те, щоб останній не складав відносно обвинуваченого постанову про адміністративне правопорушення, передбачену ч.1 ст.121 КУпАП.

Окрім того, під час спілкування із водієм у нього були виявлено явні ознаки алкогольного сп`яніння, за результатом тесту виявилося 0,80 проміле.

З метою уникнення адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 130 КУпАП, водій запропонував надати неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США.

На ці пропозиції працівником патрульної поліції відмовлено водію та повторно попереджено про кримінальну відповідальність за пропозицію, обіцянку та надання такої неправомірної вигоди службовій особі.

Судовий розгляд та рішення

За пропозицію службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само за надання такої вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, водій підлягає кримінальній відповідальності за ч.1 ст.369 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у пред`явленому обвинуваченні визнав повністю.

Таким чином, Хмельницький міськрайонний суд визнав водія винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.369 КК України та урахувавши особу обвинуваченого, його пенсійний вік, наявність хронічних захворювань, відсутність попередніх притягнень до кримінальної відповідальності, позитивну характеристику, призначив йому покарання у виді штрафу у розмірі однієї тисячі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17850 гривень.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку (Nº686/6785/26).

суд поліція хабар судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

