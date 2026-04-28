«Закрити питання» з нетверозою їздою не вдалося: суд покарав водія за спробу підкупу поліцейських

Чоловік спочатку поклав 500 гривень на службовий планшет, а згодом запропонував ще 2000 доларів, однак отримав відмову та вирок суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, а саме — у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі. Про це повідомили у суді.

Обставини вчинення правопорушення

Під час патрулювання, поліцейськими на чоловіка була складена постанова за ч 1 ст. 121 КУпАП у зв`язку із порушенням пункту 31.4.3 «а» ПДР.

З метою уникнення притягнення до адміністративної відповідальності, чоловік запропонував та надав поліцейському неправомірну вигоду в сумі 500 гривень однією купюрою, поклавши її на службовий планшет (логістичний пристрій) за те, щоб останній не складав відносно обвинуваченого постанову про адміністративне правопорушення, передбачену ч.1 ст.121 КУпАП.

Окрім того, під час спілкування із водієм у нього були виявлено явні ознаки алкогольного сп`яніння, за результатом тесту виявилося 0,80 проміле.

З метою уникнення адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 130 КУпАП, водій запропонував надати неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США.

На ці пропозиції працівником патрульної поліції відмовлено водію та повторно попереджено про кримінальну відповідальність за пропозицію, обіцянку та надання такої неправомірної вигоди службовій особі.

Судовий розгляд та рішення

За пропозицію службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само за надання такої вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, водій підлягає кримінальній відповідальності за ч.1 ст.369 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у пред`явленому обвинуваченні визнав повністю.

Таким чином, Хмельницький міськрайонний суд визнав водія винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.369 КК України та урахувавши особу обвинуваченого, його пенсійний вік, наявність хронічних захворювань, відсутність попередніх притягнень до кримінальної відповідальності, позитивну характеристику, призначив йому покарання у виді штрафу у розмірі однієї тисячі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17850 гривень.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку (Nº686/6785/26).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.