«Закрыть вопрос» с нетрезвой ездой не удалось: суд наказал водителя за попытку подкупа полицейских

Мужчина сначала положил 500 гривен на служебный планшет, а затем предложил еще 2000 долларов, однако получил отказ и приговор суда.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное производство по обвинению лица в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, а именно — в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства совершения правонарушения

Во время патрулирования полицейскими в отношении мужчины было вынесено постановление по ч. 1 ст. 121 КУоАП в связи с нарушением пункта 31.4.3 «а» ПДД.

С целью избежать привлечения к административной ответственности мужчина предложил и предоставил полицейскому неправомерную выгоду в сумме 500 гривен одной купюрой, положив её на служебный планшет (логистическое устройство), чтобы тот не составлял в отношении него постановление об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 121 КУоАП.

Кроме того, во время общения с водителем у него были выявлены явные признаки алкогольного опьянения; по результатам теста установлено 0,80 промилле.

С целью избежать административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 130 КУоАП, водитель предложил предоставить неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов США.

На данные предложения сотрудник патрульной полиции ответил отказом и повторно предупредил водителя об уголовной ответственности за предложение, обещание и предоставление такой неправомерной выгоды должностному лицу.

Судебное рассмотрение и решение

За предложение должностному лицу предоставить неправомерную выгоду, а также за её предоставление за невыполнение таким лицом действий в интересах того, кто предлагает такую выгоду, с использованием предоставленного служебного положения, водитель подлежит уголовной ответственности по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью.

Таким образом, Хмельницкий горрайонный суд признал водителя виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, и, учитывая личность обвиняемого, его пенсионный возраст, наличие хронических заболеваний, отсутствие ранее судимостей, положительную характеристику, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1050 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 850 гривен.

Приговор может быть обжалован в Хмельницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения (№686/6785/26).

