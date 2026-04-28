Банкрутство, корпоративні спори, інтелектуальна власність: Верховний Суд представив огляд практики за березень

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду за березень 2026 року, у якому висвітлено ключові правові позиції в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

У постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

суб'єктів субсидіарної відповідальності у справі про банкрутство та вплив статусу кредитора на звільнення від відповідальності;

визнання колишнього подружжя та осіб, які мають спільних дітей з боржником, заінтересованими особами у справі про банкрутство.

У постановах у справах щодо захисту права інтелектуальної власності містяться висновки стосовно:

використання запатентованого винаходу з науковою метою як підстави для невизнання порушення прав інтелектуальної власності;

неможливості надання правової охорони позначенню, яке стало загальновживаним і втратило розрізняльну здатність.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки про:

правомочність загальних зборів учасників товариства у разі ліквідації мажоритарного учасника без правонаступників;

повноваження наглядової ради на дострокове припинення повноважень одноособового виконавчого органу товариства (президента) та моменту їх виникнення;

витребування частки у статутному капіталі товариства як ефективного способу захисту корпоративних прав учасника.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладені правові висновки про:

скасування державної реєстрації права власності на об’єднаний об’єкт нерухомого майна у разі включення до його складу складових частин, право власності на які не набуто у встановленому законом порядку;

визнання недійсним договору оренди комунального майна, вчиненого під впливом помилки щодо істотних якостей об'єкта (невідповідність площі та цільового призначення);

визнання недійсним договору оренди землі через відсутність нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

