Банкротство, корпоративные споры, интеллектуальная собственность: Верховный Суд представил обзор практики за март

13:00, 28 апреля 2026
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики КГС за март 2026 года, в котором собраны ключевые правовые позиции по делам о банкротстве, корпоративных спорах, интеллектуальной собственности и земельных правоотношениях.
Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда за март 2026 года, в котором освещены ключевые правовые позиции по отдельным категориям споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

  • субъектов субсидиарной ответственности в деле о банкротстве и влияния статуса кредитора на освобождение от ответственности;
  • признания бывших супругов и лиц, имеющих общих детей с должником, заинтересованными лицами в деле о банкротстве.

В постановлениях по делам о защите прав интеллектуальной собственности содержатся выводы относительно:

  • использования запатентованного изобретения с научной целью как основания для непризнания нарушения прав интеллектуальной собственности;
  • невозможности предоставления правовой охраны обозначению, которое стало общеупотребительным и утратило различительную способность.

В постановлениях по делам, касающимся корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг, содержатся выводы о:

  • правомочности общего собрания участников общества в случае ликвидации мажоритарного участника без правопреемников;
  • полномочиях наблюдательного совета на досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (президента) и моменте их возникновения;
  • истребовании доли в уставном капитале общества как эффективном способе защиты корпоративных прав участника.

В постановлениях по делам, касающимся земельных отношений и права собственности, изложены правовые выводы о:

  • отмене государственной регистрации права собственности на объединённый объект недвижимого имущества в случае включения в его состав составных частей, право собственности на которые не приобретено в установленном законом порядке;
  • признании недействительным договора аренды коммунального имущества, заключённого под влиянием ошибки относительно существенных свойств объекта (несоответствие площади и целевого назначения);
  • признании недействительным договора аренды земли в связи с отсутствием нормативной денежной оценки земельного участка.

