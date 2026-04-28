Банкротство, корпоративные споры, интеллектуальная собственность: Верховный Суд представил обзор практики за март
Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда за март 2026 года, в котором освещены ключевые правовые позиции по отдельным категориям споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
В постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:
- субъектов субсидиарной ответственности в деле о банкротстве и влияния статуса кредитора на освобождение от ответственности;
- признания бывших супругов и лиц, имеющих общих детей с должником, заинтересованными лицами в деле о банкротстве.
В постановлениях по делам о защите прав интеллектуальной собственности содержатся выводы относительно:
- использования запатентованного изобретения с научной целью как основания для непризнания нарушения прав интеллектуальной собственности;
- невозможности предоставления правовой охраны обозначению, которое стало общеупотребительным и утратило различительную способность.
В постановлениях по делам, касающимся корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг, содержатся выводы о:
- правомочности общего собрания участников общества в случае ликвидации мажоритарного участника без правопреемников;
- полномочиях наблюдательного совета на досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (президента) и моменте их возникновения;
- истребовании доли в уставном капитале общества как эффективном способе защиты корпоративных прав участника.
В постановлениях по делам, касающимся земельных отношений и права собственности, изложены правовые выводы о:
- отмене государственной регистрации права собственности на объединённый объект недвижимого имущества в случае включения в его состав составных частей, право собственности на которые не приобретено в установленном законом порядке;
- признании недействительным договора аренды коммунального имущества, заключённого под влиянием ошибки относительно существенных свойств объекта (несоответствие площади и целевого назначения);
- признании недействительным договора аренды земли в связи с отсутствием нормативной денежной оценки земельного участка.
