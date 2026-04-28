Пенсіонерка оскаржила відмову у достроковій пенсії: апеляція підтвердила виконання всіх умов і відхилила доводи ПФУ

Восьмий ААС залишив без змін рішення суду першої інстанції про визнання протиправною відмови у призначенні дострокової пенсії, зазначивши, що Пенсійний фонд не врахував дані Реєстру застрахованих осіб та не реалізував свої повноваження щодо перевірки достовірності документів, поданих центром зайнятості.

Восьмий апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів розглянув у порядку письмового провадження апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області на рішення суду першої інстанції у справі № 300/2876/25 щодо відмови у призначенні дострокової пенсії за віком.

Предметом апеляційного перегляду була законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, яким визнано протиправною відмову у призначенні пенсії.

Суть справи

Позивачка звернулася до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою про призначення дострокової пенсії за віком, додавши необхідні документи, зокрема трудову книжку, довідку центру зайнятості та клопотання про достроковий вихід на пенсію.

Пенсійний орган відмовив у призначенні пенсії, посилаючись на порушення вимог законодавства про зайнятість населення, а саме недотримання семиденного строку для підбору підходящої роботи, а також на недоліки у виданих центром зайнятості документах.

Суд першої інстанції визнав таку відмову протиправною та зобов’язав призначити пенсію, з чим не погодився відповідач, подавши апеляційну скаргу. В апеляційній скарзі зазначалося про неправильне застосування норм матеріального права та неповне з’ясування обставин справи, зокрема щодо дати звільнення позивача, дотримання строків реєстрації у службі зайнятості та порядку оформлення документів для призначення пенсії.

Суд апеляційної інстанції встановив, що позивачка була звільнена у зв’язку зі скороченням чисельності працівників на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, перебувала на обліку в службі зайнятості у визначений законом строк, не була забезпечена підходящою роботою та має достатній страховий стаж для призначення пенсії.

Суд окремо наголосив, що орган Пенсійного фонду не врахував дані Реєстру застрахованих осіб, відповідно до яких визначається дата звільнення, що має істотне значення для встановлення права на дострокову пенсію.

Водночас орган Пенсійного фонду, відмовляючи у призначенні пенсії, не врахував дані з реєстру застрахованих осіб та не здійснив перевірку достовірності документів, виданих центром зайнятості, хоча мав відповідні повноваження.

Позиції та висновки суду

Суд апеляційної інстанції виходив із того, що суб’єкт владних повноважень зобов’язаний діяти виключно в межах повноважень та у спосіб, визначений законом, дотримуючись установленої процедури та принципів адміністративного судочинства.

Аналіз положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Закону України «Про зайнятість населення» свідчить, що для призначення дострокової пенсії за віком необхідними є звільнення з підстав, передбачених трудовим законодавством, досягнення відповідного віку, реєстрація у службі зайнятості, відсутність підходящої роботи протягом визначеного строку та наявність необхідного страхового стажу.

Суд встановив, що всі зазначені умови у конкретному випадку були дотримані. Зокрема, дата звільнення підтверджується трудовою книжкою, наказом роботодавця та даними реєстру застрахованих осіб, що спростовує доводи відповідача. Реєстрація у службі зайнятості здійснена у встановлений строк, а відсутність підходящої роботи підтверджена відповідними документами. Посилання апелянта на недотримання семиденного строку для підбору роботи визнано безпідставним, оскільки закон не містить вимоги щодо складання клопотання саме на восьмий день перебування особи на обліку.

Суд також зазначив, що можливі недоліки у діяльності органів служби зайнятості не можуть позбавляти особу права на соціальні гарантії, передбачені законом. Орган Пенсійного фонду мав право та не скористався повноваженнями щодо перевірки достовірності документів, поданих позивачкою.

З урахуванням встановлених обставин та системного аналізу норм законодавства апеляційний суд дійшов висновку про протиправність рішення пенсійного органу та правомірність рішення суду першої інстанції.

Доводи апеляційної скарги зводяться до незгоди з оцінкою доказів та не містять нових обставин, які б спростовували висновки суду. У зв’язку з цим апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та касаційному оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених пунктом другим частини п`ятої статті 328 КАС України.

