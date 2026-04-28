Пенсионерка обжаловала отказ в досрочной пенсии: апелляция подтвердила выполнение всех условий и отклонила доводы ПФУ

Восьмой ААС оставил без изменений решение суда первой инстанции о признании противоправным отказом в назначении досрочной пенсии, отметив, что Пенсионный фонд не учел данные Реестра застрахованных лиц и не реализовал свои полномочия по проверке достоверности документов, представленных центром занятости.

Восьмой апелляционный административный суд в составе коллегии судей рассмотрел в порядке письменного производства апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области на решение суда первой инстанции по делу № 300/2876/25 об отказе в назначении досрочной пенсии по возрасту.

Предметом апелляционного пересмотра была законность и обоснованность решения суда первой инстанции, которым отказ в назначении пенсии признан противоправным.

Суть дела

Истец обратилась в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с заявлением о назначении досрочной пенсии по возрасту, приложив необходимые документы, в частности трудовую книжку, справку центра занятости и ходатайство о досрочном выходе на пенсию.

Пенсионный орган отказал в назначении пенсии, ссылаясь на нарушение требований законодательства о занятости населения, а именно на несоблюдение семидневного срока для подбора подходящей работы, а также на недостатки в документах, выданных центром занятости.

Суд первой инстанции признал такой отказ противоправным и обязал назначить пенсию, с чем не согласился ответчик, подав апелляционную жалобу. В апелляционной жалобе указывалось на неправильное применение норм материального права и неполное выяснение обстоятельств дела, в частности относительно даты увольнения истца, соблюдения сроков регистрации в службе занятости и порядка оформления документов для назначения пенсии.

Суд апелляционной инстанции установил, что истец была уволена в связи с сокращением численности работников на основании пункта 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, состояла на учёте в службе занятости в установленный законом срок, не была обеспечена подходящей работой и имеет достаточный страховой стаж для назначения пенсии.

Суд отдельно подчеркнул, что орган Пенсионного фонда не учёл данные Реестра застрахованных лиц, на основании которых определяется дата увольнения, имеющая существенное значение для установления права на досрочную пенсию.

В то же время орган Пенсионного фонда, отказывая в назначении пенсии, не учёл данные реестра застрахованных лиц и не осуществил проверку достоверности документов, выданных центром занятости, хотя обладал соответствующими полномочиями.

Позиции и выводы суда

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что субъект властных полномочий обязан действовать исключительно в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом, соблюдая установленную процедуру и принципы административного судопроизводства.

Анализ положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и Закона Украины «О занятости населения» свидетельствует, что для назначения досрочной пенсии по возрасту необходимы увольнение по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, достижение соответствующего возраста, регистрация в службе занятости, отсутствие подходящей работы в течение установленного срока и наличие необходимого страхового стажа.

Суд установил, что все указанные условия в конкретном случае были соблюдены. В частности, дата увольнения подтверждается трудовой книжкой, приказом работодателя и данными реестра застрахованных лиц, что опровергает доводы ответчика. Регистрация в службе занятости осуществлена в установленный срок, а отсутствие подходящей работы подтверждено соответствующими документами. Ссылки апеллянта на несоблюдение семидневного срока для подбора работы признаны необоснованными, поскольку закон не содержит требования о составлении ходатайства именно на восьмой день пребывания лица на учёте.

Суд также отметил, что возможные недостатки в деятельности органов службы занятости не могут лишать лицо права на социальные гарантии, предусмотренные законом. Орган Пенсионного фонда имел право и не воспользовался полномочиями по проверке достоверности документов, поданных истцом.

С учётом установленных обстоятельств и системного анализа норм законодательства апелляционный суд пришёл к выводу о противоправности решения пенсионного органа и правомерности решения суда первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к несогласию с оценкой доказательств и не содержат новых обстоятельств, которые могли бы опровергнуть выводы суда. В связи с этим апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с даты его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, кроме случаев, предусмотренных пунктом вторым части пятой статьи 328 КАС Украины.

