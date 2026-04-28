  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Запоріжжі чоловік на очах у власника викрав мобільний телефон – крадія взяли під варту

19:38, 28 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Застосовано запобіжний захід до чоловіка, підозрюваного в тому, що він на очах, і незважаючі на протести власника, заволодів його мобільним телефоном.
У Запоріжжі чоловік на очах у власника викрав мобільний телефон – крадія взяли під варту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно 53-річного місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

Відповідно до матеріалів клопотання, чоловік проходив повз літню терасу одного з магазинів по вул. Захисників Миколаєва і побачив на столі мобільний телефон, який поклав туди власник, що сидів за столиком.

Він підійшов та, незважаючі на виклики потерпілого, взяв телефон і залишив місце скоєння кримінального правопорушення.

Захисник у судовому засіданні просив застосувати до свого клієнта домашній арешт, водночас, сам підозрюваний не заперечував проти застосування запобіжного заходу виді тримання під вартою.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, слідчий суддя постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою, із визначенням застави в розмірі 99 840 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд крадіжка пограбування арешт Запоріжжя

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]