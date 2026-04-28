У Запоріжжі чоловік на очах у власника викрав мобільний телефон – крадія взяли під варту

Застосовано запобіжний захід до чоловіка, підозрюваного в тому, що він на очах, і незважаючі на протести власника, заволодів його мобільним телефоном.

Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно 53-річного місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України.

Обставини справи

Відповідно до матеріалів клопотання, чоловік проходив повз літню терасу одного з магазинів по вул. Захисників Миколаєва і побачив на столі мобільний телефон, який поклав туди власник, що сидів за столиком.

Він підійшов та, незважаючі на виклики потерпілого, взяв телефон і залишив місце скоєння кримінального правопорушення.

Захисник у судовому засіданні просив застосувати до свого клієнта домашній арешт, водночас, сам підозрюваний не заперечував проти застосування запобіжного заходу виді тримання під вартою.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, слідчий суддя постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою, із визначенням застави в розмірі 99 840 гривень.

