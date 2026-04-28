В Запорожье мужчина на глазах у владельца похитил мобильный телефон – вора взяли под стражу

19:38, 28 апреля 2026
В отношении мужчины, подозреваемого в том, что он на глазах у владельца и несмотря на его протесты завладел его мобильным телефоном, применена мера пресечения.
Следственным судьей Центрального районного суда Николаева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины.

Обстоятельства дела

Согласно материалам ходатайства, мужчина проходил мимо летней террасы одного из магазинов по ул. Защитников Николаева и увидел на столе мобильный телефон, который положил туда сидевший за столиком владелец.

Он подошел и, несмотря на призывы потерпевшего, взял телефон и покинул место совершения уголовного правонарушения.

Защитник в судебном заседании просил применить к своему клиенту домашний арест, в то же время сам подозреваемый не возражал против применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что решил суд

По результатам рассмотрения, следственный судья постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 99 840 гривен.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Правительство задумало реформировать Государственную службу Украины по вопросам труда: что ей дадут, а чего лишат

Путем перераспределения функций между ведомствами у Гоструда уберут несвойственные ей задачи, но добавят другие.

Работников в декрете будут заменять по срочным договорам — должности не будут вакантными

В Верховной Раде предлагают закрепить гарантии для работников в декретном отпуске.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

