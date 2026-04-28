В Запорожье мужчина на глазах у владельца похитил мобильный телефон – вора взяли под стражу

В отношении мужчины, подозреваемого в том, что он на глазах у владельца и несмотря на его протесты завладел его мобильным телефоном, применена мера пресечения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следственным судьей Центрального районного суда Николаева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины.

Обстоятельства дела

Согласно материалам ходатайства, мужчина проходил мимо летней террасы одного из магазинов по ул. Защитников Николаева и увидел на столе мобильный телефон, который положил туда сидевший за столиком владелец.

Он подошел и, несмотря на призывы потерпевшего, взял телефон и покинул место совершения уголовного правонарушения.

Защитник в судебном заседании просил применить к своему клиенту домашний арест, в то же время сам подозреваемый не возражал против применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что решил суд

По результатам рассмотрения, следственный судья постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 99 840 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.