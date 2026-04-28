Дані комерційного обліку електроенергії можуть уточнюватися за новою інформацією – ОП КГС ВС

Позивач звернувся з позовом до Товариства про стягнення переплати за придбану у квітні, травні та І декаді червня 2023 року електричну енергію.

Використання первинних даних комерційного обліку електричної енергії не виключає можливості їх подальшого уточнення в разі отримання оновленої інформації, що впливає на визначення фактичних обсягів електричної енергії. Врахування уточнених даних є підставою для визначення остаточних обсягів виробленої та відпущеної енергії, що зумовлює необхідність перерахунку раніше здійснених між сторонами платежів.

Такі висновки зробила об’єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Позивач (покупець) звернувся з позовом до Товариства (продавця) про стягнення переплати за придбану у квітні, травні та І декаді червня 2023 року електричну енергію. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за оновленими даними комерційного обліку відповідач не здійснював відпуску електроенергії в розрахункові місяці (нульовий показник).

Місцевий господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційної інстанції, позов задовольнив. Мотивація судів ґрунтується на підтвердженні переплати даними комерційного обліку (система MMS), де за квітень – червень 2023 року встановлено нульові показники. Відмова відповідача підписати акти коригування та повернути надлишково сплачені кошти за наявності доказів коригування в системі управління ринком є підставою для задоволення позову.

ОП КГС ВС підтримала рішення судів попередніх інстанцій, зробивши такі висновки.

Дані комерційного обліку, що надаються адміністратором, є визначальним джерелом інформації про фактичний відпуск електроенергії за «зеленим» тарифом. На їх підставі встановлюються обсяги виробленої та спожитої енергії, а також здійснюються розрахунки між суб’єктами ринку.

Механізм купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом та порядок розрахунків врегульовано Порядком купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26 квітня 2019 року № 641.

Згідно з цим Порядком базовою підставою для розрахунків є сертифіковані дані комерційного обліку. Водночас механізм оплати (п. 10.3) передбачає врегулювання розбіжностей і не виключає можливості уточнення обсягів енергії в разі отримання оновленої інформації від адміністратора комерційного обліку.

Використання первинних даних комерційного обліку для розрахунків не перешкоджає їх подальшому коригуванню в разі виявлення невідповідності фактичним обсягам або надходження оновлених сертифікованих даних. Такі уточнені показники є підставою для визначення остаточних обсягів виробленої та відпущеної електричної енергії, що зумовлює необхідність коригування раніше здійснених між сторонами розрахунків.

ОП КГС ВС зазначила, що можливість коригування даних комерційного обліку, у тому числі шляхом визначення відповідних обсягів електричної енергії на нульовому рівні, існувала і до прийняття постанови НКРЕКП від 19 квітня 2024 року № 759 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332».

Розглядаючи касаційну скаргу, ОП КГС ВС зауважила, що п. 11.3 Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії встановлює презумпцію підписання актів купівлі-продажу електричної енергії або коригування в разі ненадання вмотивованої відмови та неініціювання спору у визначені строки. Оскільки відповідач не оскаржив акти коригування в передбачений спосіб, спеціальний порядок дій є порушеним.

З текстом постанови ОП КГС ВС від 20 березня 2026 року у справі № 916/5633/23 можна ознайомитись за посиланням.

