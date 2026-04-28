Данные коммерческого учета электроэнергии могут уточняться по новой информации — ОП КХС ВС

Истец обратился с иском к Обществу о взыскании переплаты за приобретенную в апреле, мае и I декаде июня 2023 года электрическую энергию.

Фото: utp.vn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Использование первичных данных коммерческого учета электрической энергии не исключает возможности их дальнейшего уточнения в случае получения обновленной информации, влияющей на определение фактических объемов электрической энергии. Учет уточненных данных является основанием для определения окончательных объемов произведенной и отпущенной энергии, что обуславливает необходимость перерасчета ранее осуществленных между сторонами платежей.

Такие выводы сделала объединенная палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Истец (покупатель) обратился с иском к Обществу (продавцу) о взыскании переплаты за приобретенную в апреле, мае и I декаде июня 2023 года электрическую энергию. Исковые требования обоснованы тем, что по обновленным данным коммерческого учета ответчик не осуществлял отпуск электроэнергии в расчетные месяцы (нулевой показатель).

Местный хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционной инстанции, иск удовлетворил. Мотивация судов основывается на подтверждении переплаты данными коммерческого учета (система MMS), где за апрель – июнь 2023 года установлены нулевые показатели. Отказ ответчика подписать акты корректировки и вернуть излишне уплаченные средства при наличии доказательств корректировки в системе управления рынком является основанием для удовлетворения иска.

ОП КХС ВС поддержала решения судов предыдущих инстанций, сделав следующие выводы.

Данные коммерческого учета, предоставляемые администратором, являются определяющим источником информации о фактическом отпуске электроэнергии по «зеленому» тарифу. На их основании устанавливаются объемы произведенной и потребленной энергии, а также осуществляются расчеты между субъектами рынка.

Механизм покупки электроэнергии по «зеленому» тарифу и порядок расчетов урегулированы Порядком покупки гарантированным покупателем электрической энергии, произведенной из альтернативных источников энергии, утвержденным постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26 апреля 2019 года № 641.

Согласно этому Порядку базовым основанием для расчетов являются сертифицированные данные коммерческого учета. В то же время механизм оплаты (п. 10.3) предусматривает урегулирование разногласий и не исключает возможности уточнения объемов энергии в случае получения обновленной информации от администратора коммерческого учета.

Использование первичных данных коммерческого учета для расчетов не препятствует их дальнейшей корректировке в случае выявления несоответствия фактическим объемам или поступления обновленных сертифицированных данных. Такие уточненные показатели являются основанием для определения окончательных объемов произведенной и отпущенной электрической энергии, что обуславливает необходимость корректировки ранее осуществленных между сторонами расчетов.

ОП КХС ВС отметила, что возможность корректировки данных коммерческого учета, в том числе путем определения соответствующих объемов электрической энергии на нулевом уровне, существовала и до принятия постановления НКРЭКУ от 19 апреля 2024 года № 759 «О внесении изменения в постановление НКРЭКУ от 25 февраля 2022 года № 332».

Рассматривая кассационную жалобу, ОП КХС ВС отметила, что п. 11.3 Порядка покупки гарантированным покупателем электрической энергии, произведенной из альтернативных источников энергии, устанавливает презумпцию подписания актов купли-продажи электрической энергии или корректировки в случае непредоставления мотивированного отказа и неинициирования спора в установленные сроки. Поскольку ответчик не оспорил акты корректировки предусмотренным способом, специальный порядок действий нарушен.

С текстом постановления ОП КХС ВС от 20 марта 2026 года по делу № 916/5633/23 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.