Клопотання про відеоконференцію у відзиві підлягає розгляду — КЦС ВС

Верховний Суд наголосив, що заява представника про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції може подаватися як окремо, так і міститися у відзиві на апеляційну скаргу.

Заява учасника справи, його представника про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції може подаватися як окремо, так і міститися у відзиві на апеляційну скаргу. Таку позицію висловив Касаційний цивільний суд Верховного Суду в постанові від 14.01.2026 у справі № 243/4506/24, пише НААУ.

Представник позивача подав через Електронний суд відзив на апеляцію, в якому містилося клопотання про участь в розгляді справи у Дніпровському апеляційному суді в режимі відеоконференції за допомогою комплексу технічних засобів та програмного забезпечення «EazyCon».

Відповідно до протоколу судового засідання учасники справи не з`явилися і судом було ухвалено постанову, в якій було вказано про подання відзиву. При цьому ухвали про вирішення клопотання представника позивача про участь у розгляді справи в режимі відеоконференції винесено не було.

Верховний Суд наголосив, що апеляційний суд не врахував, що заява представника про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції може подаватися як окремо, так і міститися у відзиві на апеляційну скаргу і апеляційний суд її фактично не розглянув.

КЦС вже вказував (постанова від 09.08.2023 у справі № 161/10117/21), що, призначаючи усне слухання справи, суд зобов`язаний забезпечити право учасників брати участь у судових засіданнях, що є елементом гласності і відкритості судового процесу як однією з основних засад судочинства. Складовою забезпечення цього права є участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Таке право є безумовним. У задоволенні відповідної заяви суд може відмовити лише за відсутності у суді відповідної технічної можливості.

Пославшись на рішення ЄСПЛ від 13.12.2011 у справі «TRUDOV v. RUSSIA», заява № 43330/09, КЦС наголосив, що право на публічний судовий розгляд становить фундаментальний принцип. Право на публічний розгляд було б позбавлене смислу, якщо сторона у справі не була повідомлена про слухання таким чином, щоб мати можливість брати участь у ньому, якщо вона вирішила здійснити своє право на явку до суду, встановлене національним законом. В інтересах здійснення правосуддя сторона спору повинна бути викликана в суд таким чином, щоб знати не тільки про дату і місце проведення засідання, але й мати достатньо часу, щоб встигнути підготуватися до справи.

Насамкінець суд виснував, що за таких обставин апеляційний суд не забезпечив стороні позивача можливість взяти участь у судовому засіданні в справі, що є порушенням права на доступ до правосуддя та статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Таке порушення суду створило перешкоди заявнику належним чином користуватися процесуальними правами і призвело до порушення основних засад (принципів) цивільного судочинства.

