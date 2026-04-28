Ходатайство о видеоконференции в отзыве подлежит рассмотрению — КГС ВС

21:27, 28 апреля 2026
Верховный Суд подчеркнул, что заявление представителя об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции может подаваться как отдельно, так и содержаться в отзыве на апелляционную жалобу.
Заявление участника дела, его представителя об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции может подаваться как отдельно, так и содержаться в отзыве на апелляционную жалобу. Такую позицию высказал Кассационный гражданский суд Верховного Суда в постановлении от 14.01.2026 по делу № 243/4506/24, пишет НААУ.

Представитель истца подал через Электронный суд отзыв на апелляцию, в котором содержалось ходатайство об участии в рассмотрении дела в Днепровском апелляционном суде в режиме видеоконференции с использованием комплекса технических средств и программного обеспечения «EazyCon».

Согласно протоколу судебного заседания участники дела не явились, и судом было вынесено постановление, в котором было указано о подаче отзыва. При этом определения о рассмотрении ходатайства представителя истца об участии в рассмотрении дела в режиме видеоконференции вынесено не было.

Верховный Суд подчеркнул, что апелляционный суд не учел, что заявление представителя об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции может подаваться как отдельно, так и содержаться в отзыве на апелляционную жалобу, и апелляционный суд фактически его не рассмотрел.

КГС уже указывал (постановление от 09.08.2023 по делу № 161/10117/21), что, назначая устное слушание дела, суд обязан обеспечить право участников принимать участие в судебных заседаниях, что является элементом гласности и открытости судебного процесса как одной из основных основ судопроизводства. Составляющей обеспечения этого права является участие в судебном заседании в режиме видеоконференции. Такое право является безусловным. В удовлетворении соответствующего заявления суд может отказать лишь при отсутствии у суда соответствующей технической возможности.

Сославшись на решение ЕСПЧ от 13.12.2011 по делу «TRUDOV v. RUSSIA», заявление № 43330/09, КГС отметил, что право на публичное судебное разбирательство является фундаментальным принципом. Право на публичное рассмотрение было бы лишено смысла, если сторона по делу не была уведомлена о слушании таким образом, чтобы иметь возможность участвовать в нем, если она решила реализовать свое право на явку в суд, установленное национальным законодательством. В интересах осуществления правосудия сторона спора должна быть вызвана в суд таким образом, чтобы знать не только о дате и месте проведения заседания, но и иметь достаточное время для подготовки к делу.

В итоге суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах апелляционный суд не обеспечил стороне истца возможность принять участие в судебном заседании по делу, что является нарушением права на доступ к правосудию и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Такое нарушение суда создало препятствия заявителю надлежащим образом пользоваться процессуальными правами и привело к нарушению основных принципов гражданского судопроизводства.

