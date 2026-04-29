Контрабанда, диверсії та воєнні злочини: Верховний Суд оприлюднив огляд практики ККС за березень

15:05, 29 квітня 2026
В огляді за березень 2026 року — правові позиції щодо моменту завершення контрабанди, кваліфікації підпалів інфраструктури та дій військових РФ.
Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за березень 2026 року. В огляді відображено важливі правові позиції з кримінального та кримінального процесуального права.

У сфері кримінального права акцентовано, що:

– контрабанда, вчинена шляхом приховування від митного контролю, вважається закінченим кримінальним правопорушенням з моменту виявлення предмета контрабанди під час митного контролю або після його завершення, незалежно від факту перетину митного кордону та напрямку такого переміщення;

– вчинення з метою ослаблення держави підпалу релейних шаф, що входять до комплексного обладнання залізничної станції, яка є об’єктом критичної інфраструктури, що має важливе народногосподарське та оборонне значення, утворює склад диверсії (ст. 113 КК України);

– заволодіння військовослужбовцями рф автомобілями потерпілого, позбавлення його волі та вивезення в невідомому напрямку без повідомлення будь-яких правових підстав таких дій, утворюють склад злочину, передбаченого ст. 438 КК України. Навіть якщо військовослужбовці рф діяли на виконання наказу свого командира або начальника, такий наказ суперечив положенням міжнародного гуманітарного права і національному законодавству як окупованої держави, так і держави-окупанта.

У сфері кримінального процесуального права зазначено, що:

– оскарження ухвали про внесення виправлень у судове рішення або ж відмову у їх внесенні має здійснюватися в тому ж порядку, що й судового рішення, щодо якого вирішувалося питання про виправлення. Під час вирішення цього питання мають бути враховані обмеження права на оскарження судового рішення, передбачені КПК України;

– вилучена в ході оперативної закупки психотропна речовина не є додатком до протоколу в розумінні ст. 105 КПК України, а є речовим доказом;

– ухвала слідчого судді про звернення застави в дохід держави не входить до переліку ухвал слідчих суддів, які під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

