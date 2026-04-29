Контрабанда, диверсии и военные преступления: Верховный Суд опубликовал обзор практики КУС за март

В обзоре за март 2026 года — правовые позиции относительно момента завершения контрабанды, квалификации поджогов инфраструктуры и действий военнослужащих РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда за март 2026 года. В обзоре отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовно-процессуальному праву.

В сфере уголовного права подчеркивается, что:

– контрабанда, совершенная путем сокрытия от таможенного контроля, считается завершенным уголовным правонарушением с момента обнаружения предмета контрабанды во время таможенного контроля или после его завершения, независимо от факта пересечения таможенной границы и направления такого перемещения;

– совершение с целью ослабления государства поджога релейных шкафов, входящих в комплексное оборудование железнодорожной станции, которая является объектом критической инфраструктуры, имеющим важное народнохозяйственное и оборонное значение, образует состав диверсии (ст. 113 УК Украины);

– захват военнослужащими РФ автомобилей потерпевшего, лишение его свободы и вывоз в неизвестном направлении без указания каких-либо правовых оснований для таких действий составляют состав преступления, предусмотренного ст. 438 УК Украины. Даже если военнослужащие РФ действовали во исполнение приказа своего командира или начальника, такой приказ противоречил положениям международного гуманитарного права и национальному законодательству как оккупированного государства, так и государства-оккупанта.

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

– обжалование постановления о внесении исправлений в судебное решение или же отказа в их внесении должно осуществляться в том же порядке, что и судебного решения, в отношении которого решался вопрос об исправлении. При решении этого вопроса должны быть учтены ограничения права на обжалование судебного решения, предусмотренные УПК Украины;

– изъятое в ходе оперативной закупки психотропное вещество не является приложением к протоколу в понимании ст. 105 УПК Украины, а является вещественным доказательством;

– постановление следственного судьи об обращении залога в доход государства не входит в перечень постановлений следственных судей, которые в ходе досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.