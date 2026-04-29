Контрабанда, диверсии и военные преступления: Верховный Суд опубликовал обзор практики КУС за март

15:05, 29 апреля 2026
В обзоре за март 2026 года — правовые позиции относительно момента завершения контрабанды, квалификации поджогов инфраструктуры и действий военнослужащих РФ.
Контрабанда, диверсии и военные преступления: Верховный Суд опубликовал обзор практики КУС за март
Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда за март 2026 года. В обзоре отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовно-процессуальному праву.

В сфере уголовного права подчеркивается, что:

– контрабанда, совершенная путем сокрытия от таможенного контроля, считается завершенным уголовным правонарушением с момента обнаружения предмета контрабанды во время таможенного контроля или после его завершения, независимо от факта пересечения таможенной границы и направления такого перемещения;

– совершение с целью ослабления государства поджога релейных шкафов, входящих в комплексное оборудование железнодорожной станции, которая является объектом критической инфраструктуры, имеющим важное народнохозяйственное и оборонное значение, образует состав диверсии (ст. 113 УК Украины);

– захват военнослужащими РФ автомобилей потерпевшего, лишение его свободы и вывоз в неизвестном направлении без указания каких-либо правовых оснований для таких действий составляют состав преступления, предусмотренного ст. 438 УК Украины. Даже если военнослужащие РФ действовали во исполнение приказа своего командира или начальника, такой приказ противоречил положениям международного гуманитарного права и национальному законодательству как оккупированного государства, так и государства-оккупанта.

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

– обжалование постановления о внесении исправлений в судебное решение или же отказа в их внесении должно осуществляться в том же порядке, что и судебного решения, в отношении которого решался вопрос об исправлении. При решении этого вопроса должны быть учтены ограничения права на обжалование судебного решения, предусмотренные УПК Украины;

– изъятое в ходе оперативной закупки психотропное вещество не является приложением к протоколу в понимании ст. 105 УПК Украины, а является вещественным доказательством;

– постановление следственного судьи об обращении залога в доход государства не входит в перечень постановлений следственных судей, которые в ходе досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Верховный Суд война контрабанда военные преступления КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В деле «ANTONOV v. ESTONIA» ЕСПЧ высказался о праве на надежду для осужденных

ЕСПЧ признал эстонскую систему пожизненного заключения нарушающей права человека из-за «обнуления» сроков.

Что ждет госслужащих, которые не успеют пройти конкурс по новому графику

Отсутствие единой базы данных результатов оценивания госслужащих может стать лазейкой для потенциальных манипуляций в системе государственной службы

Доходы населения будут индексировать по-новому: Минсоцполитики предлагает изменения в действующий порядок

Проект акта предусматривает приведение в соответствие с законодательством перечней денежных доходов населения, подлежащих индексации.

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Украина создает собственный хаб для инвестиционных споров: что предусматривает новый закон о коммерческом арбитраже

Обновленный Закон о МКАС не только расширяет перечень споров, которые можно решать в Украине, но и модернизирует процедуры назначения арбитров.

