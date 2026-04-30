Чоловік не пройшов ВЛК після скасування статусу «обмежено придатний»: суд підтвердив штраф у 17 тисяч грн

Позивач не пройшов повторну ВЛК у встановлений строк і визнав порушення через електронний кабінет — суд залишив постанову ТЦК в силі.

Бучацький районний суд Тернопільської області розглянув спір між військовозобов’язаним та територіальним центром комплектування щодо штрафу за непроходження ВЛК. Позивач намагався скасувати постанову про адміністративне стягнення, посилаючись на формальні порушення під час її винесення та відсутність належних доказів правопорушення. Водночас суд перевірив не лише процедуру оформлення рішення, а й фактичну поведінку особи після змін у законодавстві про мобілізацію.

За результатами розгляду суд дійшов висновку, що ключовим у цій справі є не технічні недоліки документа, а виконання військово-облікових обов’язків. Оскільки громадянин не пройшов повторний медичний огляд у встановлений строк і не довів поважності причин такої бездіяльності, суд визнав накладений штраф у розмірі 17 тис. грн правомірним і відмовив у задоволенні позову.

Обставини справи №595/424/26

Позивач оскаржив постанову територіального центру комплектування, якою його притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП — порушення законодавства про мобілізацію в особливий період. Штраф становив 17 000 грн.

Свої вимоги він обґрунтовував тим, що постанова не містить належного опису правопорушення, винесена фактично лише на підставі реєстрових даних, а посилання на подану через електронний кабінет заяву про визнання порушення не може вважатися достатнім доказом правомірності притягнення до відповідальності. Окремо зазначалося, що документ оформлено з порушенням вимог КУпАП, зокрема без належного формулювання вини та коректного визначення розміру штрафу.

Відповідач заперечував проти позову та наполягав, що після змін законодавства у 2024 році позивач був зобов’язаний пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року, однак цього не зробив і не оновив свої військово-облікові дані. Крім того, через електронний кабінет у застосунку «Резерв+» позивач подав заяву про визнання правопорушення та погодився на розгляд справи за його відсутності. Також він скористався правом на сплату штрафу у зменшеному розмірі.

Суд встановив, що останній медичний огляд позивач проходив у 2015 році, після чого повторної ВЛК не проходив. Доказів виконання обов’язку щодо проходження медичного огляду після змін законодавства він не надав. Водночас у березні 2026 року позивач подав заяву через електронний кабінет, у якій фактично визнав порушення.

Правова оцінка суду

Оцінюючи спір, суд виходив із того, що органи влади зобов’язані діяти виключно на підставі та в межах закону, а притягнення до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності доведеного складу правопорушення.

Суд звернув увагу, що після набрання чинності змінами законодавства у 2024 році особи, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, мали обов’язок пройти повторний медичний огляд у визначений строк. Позивач цього обов’язку не виконав і не довів наявності поважних причин.

Окремо суд оцінив значення електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста як персоналізованого сервісу, доступ до якого здійснюється після ідентифікації особи. Подання заяви через такий кабінет було враховане судом як одна з обставин, що свідчить про усвідомлення позивачем змісту інкримінованого порушення та погодження на розгляд справи без його участі.

Сукупність встановлених обставин, зокрема відсутність чинного висновку ВЛК та невиконання обов’язку щодо проходження медичного огляду, дала суду підстави вважати доведеним наявність у діях позивача складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 210-1 КУпАП.

Аргументи позивача щодо недоліків оформлення постанови суд оцінив у контексті всіх доказів у справі та не визнав такими, що спростовують встановлений факт правопорушення або впливають на законність прийнятого рішення.

Рішення суду

З урахуванням установлених обставин та норм законодавства суд дійшов висновку, що постанова територіального центру комплектування та соціальної підтримки винесена в межах повноважень і відповідає вимогам закону.

У задоволенні позову про скасування постанови відмовлено повністю.

