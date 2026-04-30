Мужчина не прошел ВЛК после отмены статуса «ограниченно пригодный»: суд подтвердил штраф в 17 тысяч грн

Истец не прошел повторную ВЛК в установленный срок и признал нарушение через электронный кабинет — суд оставил постановление ТЦК в силе.

Бучачский районный суд Тернопольской области рассмотрел спор между военнообязанным и территориальным центром комплектования по поводу штрафа за непрохождение ВЛК. Истец пытался отменить постановление о привлечении к административной ответственности, ссылаясь на формальные нарушения при его вынесении и отсутствие надлежащих доказательств правонарушения. В то же время суд проверил не только процедуру оформления решения, но и фактическое поведение лица после изменений в законодательстве о мобилизации.

По результатам рассмотрения суд пришел к выводу, что ключевым в этом деле являются не технические недостатки документа, а выполнение военно-учетных обязанностей. Поскольку гражданин не прошел повторный медицинский осмотр в установленный срок и не доказал уважительность причин такого бездействия, суд признал наложенный штраф в размере 17 тыс. грн правомерным и отказал в удовлетворении иска.

Обстоятельства дела №595/424/26

Истец обжаловал постановление территориального центра комплектования, которым он привлечен к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУпАП — нарушение законодательства о мобилизации в особый период. Штраф составил 17 000 грн.

Свои требования он обосновывал тем, что постановление не содержит надлежащего описания правонарушения, вынесено фактически только на основании реестровых данных, а ссылка на поданное через электронный кабинет заявление о признании нарушения не может считаться достаточным доказательством правомерности привлечения к ответственности. Отдельно отмечалось, что документ оформлен с нарушением требований КУпАП, в частности без надлежащей формулировки вины и корректного определения размера штрафа.

Ответчик возражал против иска и настаивал, что после изменений законодательства в 2024 году истец был обязан пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года, однако этого не сделал и не обновил свои военно-учетные данные. Кроме того, через электронный кабинет в приложении «Резерв+» истец подал заявление о признании правонарушения и согласился на рассмотрение дела в его отсутствие. Также он воспользовался правом на уплату штрафа в уменьшенном размере.

Суд установил, что последний медицинский осмотр истец проходил в 2015 году, после чего повторной ВЛК не проходил. Доказательств выполнения обязанности по прохождению медицинского осмотра после изменений законодательства он не предоставил. В то же время в марте 2026 года истец подал заявление через электронный кабинет, в котором фактически признал нарушение.

Правовая оценка суда

Оценивая спор, суд исходил из того, что органы власти обязаны действовать исключительно на основании и в пределах закона, а привлечение к административной ответственности возможно только при наличии доказанного состава правонарушения.

Суд обратил внимание, что после вступления в силу изменений законодательства в 2024 году лица, которые ранее были признаны ограниченно пригодными к военной службе, были обязаны пройти повторный медицинский осмотр в установленный срок. Истец эту обязанность не выполнил и не доказал наличие уважительных причин.

Отдельно суд оценил значение электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста как персонализированного сервиса, доступ к которому осуществляется после идентификации лица. Подача заявления через такой кабинет была учтена судом как одно из обстоятельств, свидетельствующих об осознании истцом содержания инкриминируемого нарушения и согласии на рассмотрение дела без его участия.

Совокупность установленных обстоятельств, в частности отсутствие действующего заключения ВЛК и невыполнение обязанности по прохождению медицинского осмотра, дала суду основания считать доказанным наличие в действиях истца состава административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 210-1 КУпАП.

Доводы истца о недостатках оформления постановления суд оценил в контексте всех доказательств по делу и не признал такими, которые опровергают установленный факт правонарушения или влияют на законность принятого решения.

Решение суда

С учетом установленных обстоятельств и норм законодательства суд пришел к выводу, что постановление территориального центра комплектования вынесено в пределах полномочий и соответствует требованиям закона.

В удовлетворении иска об отмене постановления отказано полностью.

