Відео з бодікамери ТЦК не стало доказом — суд скасував штраф 25 500 гривень за «відмову від ВЛК»

Апеляція підтвердила: відео з бодікамери без належного оформлення не доводить порушення.

Чи достатньо лише заяви посадової особи та відео без належного оформлення, щоб оштрафувати людину на понад 25 тисяч гривень за нібито відмову пройти ВЛК? Апеляційний суд дав чітку відповідь: ні. У цій справі ключовим стало не саме твердження про порушення, а те, чи змогли його довести відповідно до вимог закону.

Другий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким скасовано постанову ТЦК про накладення штрафу в розмірі 25 500 грн. Суд дійшов висновку, що відповідач не довів належними та допустимими доказами факт вчинення адміністративного правопорушення, а отже підстав для притягнення особи до відповідальності не було.

Обставини справи №591/13176/25

Постановою ТЦК та СП від 14 жовтня 2025 року особу було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП. Підставою стало твердження про відмову від проходження військово-лікарської комісії під час мобілізації в особливий період.

Позивач оскаржив цю постанову до суду. Зарічний районний суд міста Суми позов задовольнив, визнавши, що матеріали справи не підтверджують факту правопорушення. ТЦК та СП подав апеляційну скаргу, наполягаючи на наявності доказів, зокрема повістки, направлення на ВЛК та відеозапису.

Оцінка доказів судом

Суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції про недоведеність правопорушення.

Надані відповідачем відеозаписи з бодікамери не були належним чином оформлені як електронні докази, оскільки не містили електронного підпису. За таких обставин суд визнав їх недопустимими відповідно до вимог процесуального закону.

Крім того, у матеріалах справи відсутні процесуально оформлені документи, які б підтверджували відмову особи від виконання обов’язків, передбачених законодавством про мобілізацію. Зокрема, не подано актів про відмову від отримання повістки, направлення на ВЛК або проходження медичного огляду.

Суд окремо наголосив, що сама по собі постанова про адміністративне правопорушення не є доказом вчинення такого правопорушення, а лише фіксує результат його розгляду.

Значення обставин доставлення особи

Під час розгляду справи встановлено, що позивача було доставлено до ТЦК та СП проти його волі, що підтверджується протоколом про затримання. Суд урахував цю обставину та дійшов висновку, що вона свідчить про відсутність належної підготовки особи до проходження військово-лікарської комісії, зокрема відсутність при собі медичних документів.

З огляду на це суд зазначив, що наведені обставини дають підстави вважати, що у діях позивача відсутній умисел на ухилення від проходження медичного огляду.

Дотримання процедури оповіщення

Апеляційний суд також звернув увагу на вимоги законодавства щодо належного оповіщення військовозобов’язаних. Виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки має підтверджуватися врученням повістки під підпис або належною відеофіксацією.

У цій справі такі докази відсутні, що додатково підтверджує недоведеність факту порушення.

Правовий підхід суду

Суд підкреслив, що у справах щодо оскарження рішень суб’єктів владних повноважень саме на відповідача покладається обов’язок довести правомірність своїх дій.

Оцінивши наявні матеріали у сукупності, суд дійшов висновку, що відповідач не надав належних і допустимих доказів, які б підтверджували факт вчинення позивачем адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 210-1 КУпАП.

Рішення суду

Другий апеляційний адміністративний суд постановив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Зарічного районного суду міста Суми — без змін.

Постанова набрала законної сили з дати ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню.

