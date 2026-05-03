Видео с бодикамеры ТЦК не стало доказательством — суд отменил штраф 25 500 гривен за «отказ от ВЛК»

Апелляция подтвердила: видео с бодикамеры без надлежащего оформления не доказывает нарушение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Достаточно ли лишь заявления должностного лица и видео без надлежащего оформления, чтобы оштрафовать человека на более чем 25 тысяч гривен за якобы отказ пройти ВВК? Апелляционный суд дал четкий ответ: нет. В этом деле ключевым стало не само утверждение о нарушении, а то, удалось ли его доказать в соответствии с требованиями закона.

Второй апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым отменено постановление ТЦК о наложении штрафа в размере 25 500 грн. Суд пришел к выводу, что ответчик не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами факт совершения административного правонарушения, а значит оснований для привлечения лица к ответственности не было.

Обстоятельства дела №591/13176/25

Постановлением ТЦК и СП от 14 октября 2025 года лицо было привлечено к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУпАП. Основанием стало утверждение об отказе от прохождения военно-врачебной комиссии в период мобилизации в особый период.

Истец обжаловал это постановление в суд. Заречный районный суд города Сумы удовлетворил иск, признав, что материалы дела не подтверждают факта правонарушения. ТЦК и СП подал апелляционную жалобу, настаивая на наличии доказательств, в частности повестки, направления на ВЛК и видеозаписи.

Оценка доказательств судом

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о недоказанности правонарушения.

Предоставленные ответчиком видеозаписи с бодикамеры не были надлежащим образом оформлены как электронные доказательства, поскольку не содержали электронного подписи. При таких обстоятельствах суд признал их недопустимыми в соответствии с требованиями процессуального закона.

Кроме того, в материалах дела отсутствуют процессуально оформленные документы, которые подтверждали бы отказ лица от выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о мобилизации. В частности, не представлены акты об отказе от получения повестки, направления на ВЛК или прохождения медицинского осмотра.

Суд отдельно отметил, что само по себе постановление об административном правонарушении не является доказательством совершения такого правонарушения, а лишь фиксирует результат его рассмотрения.

Значение обстоятельств доставления лица

В ходе рассмотрения дела установлено, что истца было доставлено в ТЦК и СП против его воли, что подтверждается протоколом о задержании. Суд учел это обстоятельство и пришел к выводу, что оно свидетельствует об отсутствии надлежащей подготовки лица к прохождению военно-врачебной комиссии, в частности отсутствии при себе медицинских документов.

С учетом этого суд указал, что указанные обстоятельства дают основания считать, что в действиях истца отсутствует умысел на уклонение от прохождения медицинского осмотра.

Соблюдение процедуры оповещения

Апелляционный суд также обратил внимание на требования законодательства относительно надлежащего оповещения военнообязанных. Вызов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки должен подтверждаться вручением повестки под подпись или надлежащей видеофиксацией.

В данном деле такие доказательства отсутствуют, что дополнительно подтверждает недоказанность факта нарушения.

Правовой подход суда

Суд подчеркнул, что в делах об обжаловании решений субъектов властных полномочий именно на ответчика возлагается обязанность доказать правомерность своих действий.

Оценив имеющиеся материалы в совокупности, суд пришел к выводу, что ответчик не предоставил надлежащих и допустимых доказательств, которые бы подтверждали факт совершения истцом административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 210-1 КУпАП.

Решение суда

Второй апелляционный административный суд постановил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Заречного районного суда города Сумы — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.