ТЦК оштрафував чоловіка на 17 тисяч грн, хоча мав дані про його проживання в Румунії — що вирішив суд

Апеляційний суд скасував штраф за неявку за повісткою, вказавши, що ТЦК направив виклик на стару адресу попри оновлені військово-облікові дані чоловіка.

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував штраф ТЦК у 17 тис. грн, накладений на військовозобов’язаного за неявку за повісткою, після того як з’ясувалося: чоловік ще за кілька місяців до виклику офіційно оновив свої військово-облікові дані та повідомив про проживання в Румунії.

Попри це, повістку йому направили не за вказаною адресою у Бухаресті, а на старе зареєстроване місце проживання в Україні. Лист повернувся з позначкою про відсутність адресата, після чого ТЦК склав постанову про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП. Апеляційний суд дійшов висновку, що за таких обставин належних доказів повідомлення особи про виклик не було, а тому відсутній і склад адміністративного правопорушення.

Колегія суддів звернула увагу, що під час оцінки належності повідомлення про виклик до ТЦК необхідно враховувати адресу, яку особа повідомила під час уточнення військово-облікових даних. Якщо територіальний центр комплектування володів актуальною інформацією про місце проживання військовозобов’язаного, але направив повістку на застарілу адресу реєстрації, у такому випадку відсутні належні докази належного оповіщення особи.

Обставини справи №755/15283/25

Начальник ТЦК у січні 2025 року оштрафував військовозобов’язаного на 17 000 грн за неявку за повісткою 16 жовтня 2024 року. У постанові зазначалося, що чоловік, будучи належним чином повідомленим, не прибув до ТЦК для уточнення даних під час особливого періоду, чим порушив вимоги статті 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Повістку надсилали рекомендованим листом на адресу зареєстрованого місця проживання в Україні. Лист повернувся з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».

Дніпровський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову. Суд першої інстанції вважав, що повернення поштового відправлення з такою відміткою є достатнім підтвердженням належного оповіщення відповідно до Порядку проведення призову під час мобілізації, затвердженого постановою Кабміну №560.

В апеляційній скарзі позивач зазначив, що ще у липні 2024 року оновив військово-облікові дані через «Резерв+» та вказав фактичне місце проживання у Бухаресті. Тому, на його думку, ТЦК знав або повинен був знати актуальну адресу проживання, однак не використав оновлені військово-облікові дані під час направлення повістки.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд погодився з доводами позивача.

Колегія суддів звернула увагу, що відповідно до пункту 41 Порядку №560 підтвердженням належного оповіщення у разі надсилання повістки поштою є, зокрема, відмітка про відсутність особи за адресою, яку вона повідомила ТЦК під час уточнення облікових даних.

Водночас у цій справі військовозобов’язаний ще 12 липня 2024 року уточнив свої дані та повідомив про проживання у Румунії. Це підтверджувалося даними застосунку «Резерв+».

Суд підкреслив, що на момент направлення повістки ТЦК уже володів або повинен був володіти актуальною інформацією про місце проживання особи. Попри це, повістку направили на застарілу адресу реєстрації в Україні.

За висновком суду, така повістка не може вважатися належно направленою, а тому у справі відсутні належні докази того, що особа була належним чином повідомлена про виклик.

Колегія також наголосила, що обов’язковою умовою притягнення до адміністративної відповідальності є доведеність події та складу адміністративного правопорушення, а обов’язок доведення правомірності рішення покладається на суб’єкта владних повноважень.

Що вирішив суд

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Дніпровського районного суду Києва та ухвалив нове рішення, яким задовольнив позов військовозобов’язаного.

Суд визнав протиправною та скасував постанову ТЦК про накладення штрафу 17 000 грн за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП, закрив справу про адміністративне правопорушення через відсутність складу правопорушення, а також стягнув на користь позивача понад 3 тис. грн судового збору.

Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню.

