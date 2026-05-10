  1. Судебная практика
  2. / В Украине

ТЦК оштрафовал мужчину на 17 тысяч грн, хотя имел данные о его проживании в Румынии — что решил суд

12:23, 10 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апелляционный суд отменил штраф за неявку по повестке, указав, что ТЦК направил вызов на старый адрес несмотря на обновленные военно-учетные данные мужчины.
ТЦК оштрафовал мужчину на 17 тысяч грн, хотя имел данные о его проживании в Румынии — что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шестой апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК в размере 17 тыс. грн, наложенный на военнообязанного за неявку по повестке, после того как выяснилось: мужчина еще за несколько месяцев до вызова официально обновил свои военно-учетные данные и сообщил о проживании в Румынии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Несмотря на это, повестку ему направили не по указанному адресу в Бухаресте, а по старому зарегистрированному месту жительства в Украине. Письмо вернулось с отметкой об отсутствии адресата, после чего ТЦК вынес постановление об административном правонарушении по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП. Апелляционный суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах надлежащих доказательств уведомления лица о вызове не было, а потому отсутствует и состав административного правонарушения.

Коллегия судей обратила внимание, что при оценке надлежащего уведомления о вызове в ТЦК необходимо учитывать адрес, который лицо сообщило при уточнении военно-учетных данных. Если территориальный центр комплектования владел актуальной информацией о месте проживания военнообязанного, но направил повестку на устаревший адрес регистрации, в таком случае отсутствуют надлежащие доказательства надлежащего оповещения лица.

Обстоятельства дела №755/15283/25

Начальник ТЦК в январе 2025 года оштрафовал военнообязанного на 17 000 грн за неявку по повестке 16 октября 2024 года. В постановлении указывалось, что мужчина, будучи надлежащим образом уведомленным, не прибыл в ТЦК для уточнения данных в период особого периода, чем нарушил требования статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Повестку направляли заказным письмом по адресу зарегистрированного места жительства в Украине. Письмо вернулось с отметкой «адресат отсутствует по указанному адресу».

Днепровский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска. Суд первой инстанции считал, что возврат почтового отправления с такой отметкой является достаточным подтверждением надлежащего оповещения в соответствии с Порядком проведения призыва во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабмина №560.

В апелляционной жалобе истец указал, что еще в июле 2024 года обновил военно-учетные данные через «Резерв+» и указал фактическое место проживания в Бухаресте. Поэтому, по его мнению, ТЦК знал или должен был знать актуальный адрес проживания, однако не использовал обновленные военно-учетные данные при направлении повестки.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с доводами истца.

Коллегия судей обратила внимание, что в соответствии с пунктом 41 Порядка №560 подтверждением надлежащего оповещения в случае направления повестки почтой является, в частности, отметка об отсутствии лица по адресу, который оно сообщило ТЦК при уточнении учетных данных.

Вместе с тем в этом деле военнообязанный еще 12 июля 2024 года уточнил свои данные и сообщил о проживании в Румынии. Это подтверждалось данными приложения «Резерв+».

Суд подчеркнул, что на момент направления повестки ТЦК уже владел или должен был владеть актуальной информацией о месте проживания лица. Несмотря на это, повестку направили на устаревший адрес регистрации в Украине.

По выводу суда, такая повестка не может считаться надлежащим образом направленной, а потому в деле отсутствуют надлежащие доказательства того, что лицо было надлежащим образом уведомлено о вызове.

Коллегия также подчеркнула, что обязательным условием привлечения к административной ответственности является доказанность события и состава административного правонарушения, а обязанность доказывания правомерности решения возлагается на субъект властных полномочий.

Что решил суд

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Днепровского районного суда Киева и принял новое решение, которым удовлетворил иск военнообязанного.

Суд признал противоправным и отменил постановление ТЦК о наложении штрафа 17 000 грн по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП, закрыл дело об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения, а также взыскал в пользу истца более 3 тыс. грн судебного сбора.

Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд штраф / штрафы апелляция Румыния повестка апелляционные суды судебная практика ТЦК мобилизация военнообязанный воинский учет

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суд признал ежемесячные боевые выплаты ВСУ постоянными — их учтут с помощью оздоровления

Если дополнительное вознаграждение выплачивалось ежемесячно, оно теряет статус разового и должно учитываться при расчете помощи на оздоровление, вопреки возражениям воинских частей

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

66 тысяч гривен за игнорирование судебных решений: почему ТЦК не обновляют данные в реестре даже после решения суда

Бездействие ТЦК: анализ судебных решений о наложении штрафов в 2026 году.

С украинцев будут автоматически взимать НДС за покупки через маркетплейсы — налог включат в цену товара

Если ранее товары до 150 евро не облагались налогом НДС, то теперь налог 20% будут включать автоматически начиная с 0 евро.

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]