ТЦК оштрафовал мужчину на 17 тысяч грн, хотя имел данные о его проживании в Румынии — что решил суд

Апелляционный суд отменил штраф за неявку по повестке, указав, что ТЦК направил вызов на старый адрес несмотря на обновленные военно-учетные данные мужчины.

Шестой апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК в размере 17 тыс. грн, наложенный на военнообязанного за неявку по повестке, после того как выяснилось: мужчина еще за несколько месяцев до вызова официально обновил свои военно-учетные данные и сообщил о проживании в Румынии.

Несмотря на это, повестку ему направили не по указанному адресу в Бухаресте, а по старому зарегистрированному месту жительства в Украине. Письмо вернулось с отметкой об отсутствии адресата, после чего ТЦК вынес постановление об административном правонарушении по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП. Апелляционный суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах надлежащих доказательств уведомления лица о вызове не было, а потому отсутствует и состав административного правонарушения.

Коллегия судей обратила внимание, что при оценке надлежащего уведомления о вызове в ТЦК необходимо учитывать адрес, который лицо сообщило при уточнении военно-учетных данных. Если территориальный центр комплектования владел актуальной информацией о месте проживания военнообязанного, но направил повестку на устаревший адрес регистрации, в таком случае отсутствуют надлежащие доказательства надлежащего оповещения лица.

Обстоятельства дела №755/15283/25

Начальник ТЦК в январе 2025 года оштрафовал военнообязанного на 17 000 грн за неявку по повестке 16 октября 2024 года. В постановлении указывалось, что мужчина, будучи надлежащим образом уведомленным, не прибыл в ТЦК для уточнения данных в период особого периода, чем нарушил требования статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Повестку направляли заказным письмом по адресу зарегистрированного места жительства в Украине. Письмо вернулось с отметкой «адресат отсутствует по указанному адресу».

Днепровский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска. Суд первой инстанции считал, что возврат почтового отправления с такой отметкой является достаточным подтверждением надлежащего оповещения в соответствии с Порядком проведения призыва во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабмина №560.

В апелляционной жалобе истец указал, что еще в июле 2024 года обновил военно-учетные данные через «Резерв+» и указал фактическое место проживания в Бухаресте. Поэтому, по его мнению, ТЦК знал или должен был знать актуальный адрес проживания, однако не использовал обновленные военно-учетные данные при направлении повестки.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с доводами истца.

Коллегия судей обратила внимание, что в соответствии с пунктом 41 Порядка №560 подтверждением надлежащего оповещения в случае направления повестки почтой является, в частности, отметка об отсутствии лица по адресу, который оно сообщило ТЦК при уточнении учетных данных.

Вместе с тем в этом деле военнообязанный еще 12 июля 2024 года уточнил свои данные и сообщил о проживании в Румынии. Это подтверждалось данными приложения «Резерв+».

Суд подчеркнул, что на момент направления повестки ТЦК уже владел или должен был владеть актуальной информацией о месте проживания лица. Несмотря на это, повестку направили на устаревший адрес регистрации в Украине.

По выводу суда, такая повестка не может считаться надлежащим образом направленной, а потому в деле отсутствуют надлежащие доказательства того, что лицо было надлежащим образом уведомлено о вызове.

Коллегия также подчеркнула, что обязательным условием привлечения к административной ответственности является доказанность события и состава административного правонарушения, а обязанность доказывания правомерности решения возлагается на субъект властных полномочий.

Что решил суд

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Днепровского районного суда Киева и принял новое решение, которым удовлетворил иск военнообязанного.

Суд признал противоправным и отменил постановление ТЦК о наложении штрафа 17 000 грн по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП, закрыл дело об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения, а также взыскал в пользу истца более 3 тыс. грн судебного сбора.

Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию.

