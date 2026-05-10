Роботодавець не оформив звільнення і не повернув працівниці трудову книжку — суд стягнув майже 150 тисяч гривень

Суд зобов’язав роботодавця внести запис про звільнення до трудової книжки та виплатити працівниці заборгованість і компенсації.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглянув спір між колишньою працівницею підприємства та роботодавцем, який після початку повномасштабної війни заявив про призупинення трудових договорів із працівниками. Жінка стверджувала, що попри це продовжувала виконувати роботу, однак згодом не змогла ані оформити звільнення, ані отримати трудову книжку та належні виплати. Після виходу на пенсію вона звернулася до суду з вимогою провести остаточний розрахунок і компенсувати затримку видачі трудової книжки.

У суді роботодавець наполягав, що через воєнний стан підприємство фактично припинило діяльність, а трудові договори були офіційно призупинені без збереження заробітної плати. Втім суд дійшов висновку, що роботодавець не довів фактичного припинення виконання позивачкою трудових обов’язків після введення воєнного стану. Суд також встановив, що після подання заяви про звільнення працівниці не оформили припинення трудових відносин, не провели розрахунок та не повернули трудову книжку. У результаті з підприємства стягнули понад 147 тис. грн заборгованості та компенсацій.

Обставини справи №712/4884/23

Позивачка працювала головним бухгалтером із 2007 року. Після початку повномасштабного вторгнення, за її словами, керівництво повідомило працівникам про припинення роботи підприємства, однак уже в березні 2022 року її попросили повернутися до виконання обов’язків.

У червні 2022 року працівниця направила роботодавцю заяву з проханням видати їй трудову книжку для оформлення пенсії, однак відповіді не отримала. Згодом вона звернулася із заявою про надання відпустки, а у січні 2023 року — із заявою про звільнення за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію. Роботодавець отримав листа, але кадрові документи не оформив і розрахунок не провів.

Крім того, позивачка зазначала, що протягом кількох місяців перебувала на лікарняному, однак виплат за листками непрацездатності не отримала. Також вона заявила про заборгованість із зарплати та компенсації за невикористану відпустку.

У суді представник відповідача посилався на те, що після введення воєнного стану діяльність підприємства була фактично зупинена, а трудові договори — призупинені наказом від 1 квітня 2022 року без збереження заробітної плати. На думку відповідача, через це відсутня вина роботодавця у невиплаті коштів.

Втім суд врахував показання свідків, які підтвердили, що значна частина працівників, зокрема і позивачка, продовжували працювати після початку воєнного стану.

Що вирішив суд

Суд зазначив, що стаття 38 КЗпП надає працівнику право звільнитися за власним бажанням, письмово попередивши роботодавця за два тижні. При цьому роботодавець зобов’язаний оформити звільнення у визначений законом строк.

Окремо суд звернув увагу, що навіть за відсутності підтвердження фактичного отримання заяви про звільнення, сам факт її направлення поштою та подальше звернення працівника до суду свідчать про реальний намір припинити трудові відносини. Суд послався на правову позицію Верховного Суду у справі №552/4015/15-ц.

Суд встановив, що роботодавець не оформив документи про звільнення, не провів остаточний розрахунок та не повернув трудову книжку. У зв’язку з цим роботодавця зобов’язали внести до трудової книжки запис про звільнення позивачки з 7 лютого 2023 року за ч. 1 ст. 38 КЗпП України.

Також суд дійшов висновку, що затримка видачі трудової книжки сталася саме з вини роботодавця, тому на користь працівниці підлягає стягненню середній заробіток за весь час затримки — понад 65,7 тис. грн.

Крім того, суд стягнув із підприємства 36 569,38 грн заборгованості із зарплати, 12 806,64 грн компенсації за невикористану відпустку, 27 602,40 грн виплат за лікарняними, 5 тис. грн моральної шкоди та судовий збір. Загальна сума стягнення склала 147 750,33 грн.

