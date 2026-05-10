Работодатель не оформил увольнение и не вернул работнице трудовую книжку — суд взыскал почти 150 тысяч гривен

Суд обязал работодателя внести запись об увольнении в трудовую книжку и выплатить работнице задолженность и компенсации.

Сосновский районный суд г. Черкассы рассмотрел спор между бывшей работницей предприятия и работодателем, который после начала полномасштабной войны заявил о приостановлении трудовых договоров с работниками. Женщина утверждала, что несмотря на это продолжала выполнять работу, однако впоследствии не смогла ни оформить увольнение, ни получить трудовую книжку и положенные выплаты. После выхода на пенсию она обратилась в суд с требованием провести окончательный расчет и компенсировать задержку выдачи трудовой книжки.

В суде работодатель настаивал, что из-за военного положения предприятие фактически прекратило деятельность, а трудовые договоры были официально приостановлены без сохранения заработной платы. Однако суд пришел к выводу, что работодатель не доказал фактического прекращения выполнения истицей трудовых обязанностей после введения военного положения. Суд также установил, что после подачи заявления об увольнении работнице не оформили прекращение трудовых отношений, не провели расчет и не вернули трудовую книжку. В результате с предприятия взыскали более 147 тыс. грн задолженности и компенсаций.

Обстоятельства дела №712/4884/23

Истица работала главным бухгалтером с 2007 года. После начала полномасштабного вторжения, по ее словам, руководство сообщило работникам о прекращении работы предприятия, однако уже в марте 2022 года ее попросили вернуться к выполнению обязанностей.

В июне 2022 года работница направила работодателю заявление с просьбой выдать ей трудовую книжку для оформления пенсии, однако ответа не получила. Позже она обратилась с заявлением о предоставлении отпуска, а в январе 2023 года — с заявлением об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Работодатель получил письмо, однако кадровые документы не оформил и расчет не провел.

Кроме того, истица отмечала, что в течение нескольких месяцев находилась на больничном, однако выплат по листкам нетрудоспособности не получила. Также она заявила о задолженности по зарплате и компенсации за неиспользованный отпуск.

В суде представитель ответчика ссылался на то, что после введения военного положения деятельность предприятия была фактически остановлена, а трудовые договоры — приостановлены приказом от 1 апреля 2022 года без сохранения заработной платы. По мнению ответчика, в связи с этим отсутствует вина работодателя в невыплате средств.

Однако суд учел показания свидетелей, которые подтвердили, что значительная часть работников, в частности и истица, продолжали работать после начала военного положения.

Что решил суд

Суд отметил, что статья 38 КЗоТ предоставляет работнику право уволиться по собственному желанию, письменно предупредив работодателя за две недели. При этом работодатель обязан оформить увольнение в установленный законом срок.

Отдельно суд обратил внимание, что даже при отсутствии подтверждения фактического получения заявления об увольнении сам факт его направления по почте и последующее обращение работника в суд свидетельствуют о реальном намерении прекратить трудовые отношения. Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда по делу №552/4015/15-ц.

Суд установил, что работодатель не оформил документы об увольнении, не провел окончательный расчет и не вернул трудовую книжку. В связи с этим работодателя обязали внести в трудовую книжку запись об увольнении истицы с 7 февраля 2023 года по ч. 1 ст. 38 КЗоТ Украины.

Также суд пришел к выводу, что задержка выдачи трудовой книжки произошла именно по вине работодателя, поэтому в пользу работницы подлежит взысканию средний заработок за все время задержки — более 65,7 тыс. грн.

Кроме того, суд взыскал с предприятия 36 569,38 грн задолженности по зарплате, 12 806,64 грн компенсации за неиспользованный отпуск, 27 602,40 грн выплат по больничным, 5 тыс. грн морального вреда и судебный сбор. Общая сумма взыскания составила 147 750,33 грн.

