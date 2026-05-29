Чоловік заявив, що його силоміць доставили до ТЦК попри зняття з військового обліку: Верховний Суд поновив розгляд справи

Позивач стверджував, що його доставили до ТЦК та направили на ВЛК, незважаючи на зняття з військового обліку за станом здоров’я ще у 2008 році.

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які закрили провадження за позовом чоловіка, що заявив про незаконне затримання працівниками ТЦК та примусове доставлення для проходження військово-лікарської комісії. Суд дійшов висновку, що висновки нижчих інстанцій про непоширення адміністративної юрисдикції на цей спір були передчасними, а заявлені позовні вимоги потребують розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду наголосив, що дії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, пов’язані з реалізацією повноважень у сфері військового обліку та мобілізації, можуть бути предметом судового контролю. Якщо особа стверджує, що її доставили до ТЦК та направили на військово-лікарську комісію, незважаючи на те, що вона не є військовозобов’язаною, такі обставини потребують дослідження судом і надання їм правової оцінки.

Обставини справи №420/9610/25

У квітні 2025 року громадянин звернувся до суду з позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Позивач стверджував, що 31 березня 2025 року працівники ТЦК силоміць посадили його до автомобіля та доставили до приміщення центру комплектування. За його словами, це сталося попри те, що ще у 2008 році він був знятий з військового обліку за станом здоров’я та мав відповідні підтвердні документи.

Спочатку позивач просив визнати протиправними дії щодо його затримання, скасувати рішення про виклик для уточнення військово-облікових даних та притягнути посадову особу ТЦК до відповідальності. Згодом після усунення недоліків позовної заяви він уточнив вимоги та просив, зокрема, визнати протиправними дії щодо його затримання, а також дії, які, на його думку, перешкоджали здійсненню адвокатської діяльності його представника.

Чому справу закрили суди нижчих інстанцій

Одеський окружний адміністративний суд, а згодом і П’ятий апеляційний адміністративний суд закрили провадження у справі.

Суди виходили з того, що позивач фактично оскаржує дії працівників ТЦК щодо затримання та перешкоджання адвокатській діяльності, які, на їхню думку, були вчинені не під час реалізації владних управлінських функцій. У зв’язку з цим вони дійшли висновку, що спір не належить до адміністративної юрисдикції.

Крім того, саме з цих підстав суди першої та апеляційної інстанцій вважали, що описані позивачем дії можуть містити ознаки кримінальних чи адміністративних правопорушень, а оцінку таким обставинам мають надавати правоохоронні органи.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з такими висновками.

Суд зазначив, що предметом спору є не оскарження повістки як індивідуального акта і не питання притягнення посадових осіб до відповідальності, а законність дій ТЦК щодо доставлення особи до приміщення центру комплектування та її направлення на військово-лікарську комісію.

Колегія суддів нагадала, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, які забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку, військової служби та мобілізації, тобто здійснюють владні управлінські функції.

Верховний Суд звернув увагу, що позивач стверджує про своє зняття з військового обліку ще у 2008 році за станом здоров’я та про наявність відповідних документів. Водночас суди попередніх інстанцій не надали оцінки цим обставинам і належним чином не встановили зміст заявлених позовних вимог.

Суд підкреслив, що твердження позивача про його затримання та направлення на ВЛК в межах реалізації ТЦК повноважень у сфері військового обліку та мобілізації підлягають дослідженню судом і наданню правової оцінки. За таких обставин висновок про те, що спір не є публічно-правовим, був передчасним.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний адміністративний суд задовольнив касаційну скаргу представника позивача, скасував ухвалу Одеського окружного адміністративного суду та постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду.

Справу направлено до Одеського окружного адміністративного суду для продовження розгляду.

При цьому Верховний Суд не оцінював по суті законність чи незаконність дій працівників ТЦК та не встановлював факту протиправного затримання позивача. Предметом касаційного перегляду було виключно питання про наявність підстав для закриття провадження. Суд дійшов висновку, що заявлені вимоги мають розглядатися по суті в адміністративному судочинстві.

