Мужчина заявил, что его силой доставили в ТЦК несмотря на снятие с воинского учета: Верховный Суд возобновил рассмотрение дела

Истец утверждал, что его доставили в ТЦК и направили на ВВК, несмотря на снятие с воинского учета по состоянию здоровья еще в 2008 году.

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций, которые закрыли производство по иску мужчины, заявившего о незаконном задержании сотрудниками ТЦК и принудительном доставлении для прохождения военно-врачебной комиссии. Суд пришел к выводу, что выводы нижестоящих инстанций о неприменимости административной юрисдикции к данному спору были преждевременными, а заявленные исковые требования подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подчеркнул, что действия территориальных центров комплектования и социальной поддержки, связанные с реализацией полномочий в сфере воинского учета и мобилизации, могут быть предметом судебного контроля. Если лицо утверждает, что его доставили в ТЦК и направили на военно-врачебную комиссию, несмотря на то, что оно не является военнообязанным, такие обстоятельства требуют исследования судом и предоставления им правовой оценки.

Обстоятельства дела №420/9610/25

В апреле 2025 года гражданин обратился в суд с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

Истец утверждал, что 31 марта 2025 года сотрудники ТЦК силой посадили его в автомобиль и доставили в помещение центра комплектования. По его словам, это произошло несмотря на то, что еще в 2008 году он был снят с воинского учета по состоянию здоровья и имел соответствующие подтверждающие документы.

Первоначально истец просил признать противоправными действия по его задержанию, отменить решение о вызове для уточнения военно-учетных данных и привлечь должностное лицо ТЦК к ответственности. Позже, после устранения недостатков искового заявления, он уточнил требования и просил, в частности, признать противоправными действия по его задержанию, а также действия, которые, по его мнению, препятствовали осуществлению адвокатской деятельности его представителя.

Почему дело закрыли суды нижестоящих инстанций

Одесский окружной административный суд, а впоследствии и Пятый апелляционный административный суд закрыли производство по делу.

Суды исходили из того, что истец фактически обжалует действия сотрудников ТЦК по задержанию и воспрепятствованию адвокатской деятельности, которые, по их мнению, были совершены не при реализации властных управленческих функций. В связи с этим они пришли к выводу, что спор не относится к административной юрисдикции.

Кроме того, именно по этим основаниям суды первой и апелляционной инстанций считали, что описанные истцом действия могут содержать признаки уголовных или административных правонарушений, а оценку таким обстоятельствам должны давать правоохранительные органы.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с такими выводами.

Суд указал, что предметом спора является не обжалование повестки как индивидуального акта и не вопрос привлечения должностных лиц к ответственности, а законность действий ТЦК по доставлению лица в помещение центра комплектования и его направлению на военно-врачебную комиссию.

Коллегия судей напомнила, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, которые обеспечивают выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности, военной службы и мобилизации, то есть осуществляют властные управленческие функции.

Верховный Суд обратил внимание, что истец утверждает о своем снятии с воинского учета еще в 2008 году по состоянию здоровья и о наличии соответствующих документов. В то же время суды предыдущих инстанций не дали оценки этим обстоятельствам и надлежащим образом не установили содержание заявленных исковых требований.

Суд подчеркнул, что утверждения истца о его задержании и направлении на ВВК в рамках реализации ТЦК полномочий в сфере воинского учета и мобилизации подлежат исследованию судом и предоставлению правовой оценки. При таких обстоятельствах вывод о том, что спор не является публично-правовым, был преждевременным.

Что решил Верховный Суд

Кассационный административный суд удовлетворил кассационную жалобу представителя истца, отменил определение Одесского окружного административного суда и постановление Пятого апелляционного административного суда.

Дело направлено в Одесский окружной административный суд для продолжения рассмотрения.

При этом Верховный Суд не оценивал по существу законность или незаконность действий сотрудников ТЦК и не устанавливал факт противоправного задержания истца. Предметом кассационного пересмотра был исключительно вопрос о наличии оснований для закрытия производства. Суд пришел к выводу, что заявленные требования должны рассматриваться по существу в административном судопроизводстве.

