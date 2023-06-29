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  1. В Україні

Верховній Раді рекомендують збільшити кількість молодіжних премій із 10 до 30

14:40, 29 червня 2023
З метою відзначення більшої кількості молодих громадян України, які зі зброєю в руках захищають територіальну цілісність, пропонується збільшити кількість премій з 10 до 30 премій.
Верховній Раді рекомендують збільшити кількість молодіжних премій із 10 до 30
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Комітет з питань молоді і спорту рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради «Про Премію ВР за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування» щодо збільшення кількості Премій, (реєстр. №9410). Про це йдеться на сайті парламенту.

Проектом Постанови пропонується внести зміни до Постанови «Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування» в частині збільшення кількості Премій, з 10 до 30, що присуджуються щороку, та призупинення дії абзаців третього-шостого пункту 4 Положення про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування щодо обов’язкового надання кандидатами на присудження Премії довідки про підтвердження досягнень.

Під час обговорення проекту Постанови члени Комітету наголосили на тому, що станом на 26 червня 2023 року до Комітету з питань молоді і спорту надійшли документи від Міністерства молоді та спорту України та обласних рад про присудження Премії двадцяти трьом молодим громадянам та одній молодіжній громадській організації, у тому числі, вісімнадцяти військовослужбовцям Збройних Сил України та командиру добровольчого формування територіальної громади.

На засіданні члени Комітету вшанували пам’ять вихованця Молодіжного націоналістичного конгресу Назара Матлака, який віддав життя за Україну, а його кандидатура була запропонована Міністерством молоді та спорту України для нагородження Премією.

Члени Комітети також зазначили, що до Комітету звертаються представники органів місцевого самоврядування, молодіжних та дитячих громадських об’єднань, які повідомляють про підготовку нових клопотань щодо нагородження Премією молодих військовослужбовців та волонтерів.

В зв’язку із цим необхідно збільшити кількість Премій з метою відзначення найкращих представників української молоді, які захищають суверенітет та територіальну цілісність України, надають волонтерську допомогу Збройним Силам України та громадянам, які постраждали від російської агресії.

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