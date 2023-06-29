Держконцерн «Укроборонпром» перетворився на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

Фото: uainfo.org

28 червня держконцерн «Укроборонпром» остаточно реформували в акціонерне товариство. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram.

За його словами, діяльність держконцерну «Укроборонпром» було припинено та замість нього утворено АТ «Українська оборонна промисловість».

«Важливий крок - трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну «Укроборонпром». Натомість утворено акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», – написав Камишін.

Передбачається, що наступним кроком реорганізації компанії буде переведення штату, передача майна та подальші трансформаційні процеси.



Після цього відповідно до стандартів OECD буде сформована Наглядова рада.

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