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  1. В Україні

Держконцерн «Укроборонпром» остаточно реформували в акціонерне товариство

14:26, 29 червня 2023
Держконцерн «Укроборонпром» перетворився на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».
Держконцерн «Укроборонпром» остаточно реформували в акціонерне товариство
Фото: uainfo.org
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28 червня держконцерн «Укроборонпром» остаточно реформували в акціонерне товариство. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram.

За його словами, діяльність держконцерну «Укроборонпром» було припинено та замість нього утворено АТ «Українська оборонна промисловість».

«Важливий крок - трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну «Укроборонпром». Натомість утворено акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», – написав Камишін.

Передбачається, що наступним кроком реорганізації компанії буде переведення штату, передача майна та подальші трансформаційні процеси.

Після цього відповідно до стандартів OECD буде сформована Наглядова рада.

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