Четверо кримських суддів заочно отримали вироки за державну зраду

Двох суддів заочно засуджено до 15 років, інші отримали 12 та 13 років позбавлення волі.

Вироки отримали чотири кримські судді-зрадники. Двох заочно засуджено до 15 років, решта отримали 12 та 13 років позбавлення волі. Усіх їх визнано винними у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Прокурори автономії довели, що у 2014 році засуджені зрадили присязі та перейшли працювати на бік ворога. При «новій владі» вони зайняли посади окупаційних «суддів» у незаконно створених Судацькому й Феодосійському міських судах, ще двоє перейшли працювати до «Совєтського районного суду» у тимчасово окупованому Криму.

Своїми діями та рішеннями вони сприяли становленню та зміцненню окупаційних органів правосуддя на півострові, а також надавали допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України.

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