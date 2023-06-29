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  1. В Україні

Четверо кримських суддів заочно отримали вироки за державну зраду

15:22, 29 червня 2023
Двох суддів заочно засуджено до 15 років, інші отримали 12 та 13 років позбавлення волі.
Четверо кримських суддів заочно отримали вироки за державну зраду
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Вироки отримали чотири кримські судді-зрадники. Двох заочно засуджено до 15 років, решта отримали 12 та 13 років позбавлення волі. Усіх їх визнано винними у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).  Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Прокурори автономії довели, що у 2014 році засуджені зрадили присязі та перейшли працювати на бік ворога. При «новій владі» вони зайняли посади окупаційних «суддів» у незаконно створених Судацькому й Феодосійському міських судах, ще двоє перейшли працювати до «Совєтського районного суду» у тимчасово окупованому Криму.

Своїми діями та рішеннями вони сприяли становленню та зміцненню окупаційних органів правосуддя на півострові, а також надавали допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України.

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