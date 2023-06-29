Четверо крымских судей заочно получили приговоры за государственную измену

Двое судей заочно приговорены к 15 годам, другие получили 12 и 13 лет лишения свободы.

Приговоры получили четыре крымских судьи-предателя. Двое заочно приговорены к 15 годам, остальные получили 12 и 13 лет лишения свободы. Все они признаны виновными в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Прокуроры автономии доказали, что в 2014 году осужденные предали присягу и перешли работать на сторону врага. При «новой власти» они заняли должности оккупационных «судей» в незаконно созданных «Судакском и Феодосийском городских судах», еще двое перешли работать в «Советский районный суд» во временно оккупированном Крыму.

Своими действиями и решениями они способствовали становлению и укреплению правоохранительных органов на полуострове, а также оказывали помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

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