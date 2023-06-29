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Рада одобрила законопроект об отмене ежемесячной отчетности получателей гуманитарной помощи

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной отчетности для получателей гуманитарной помощи и закрепляющий упрощенный порядок ее ввоза.

Рада разрешила предоставлять платные услуги в СИЗО

Предусматривается привлечение Нацгвардии к прекращению групповых противоправных действий, осужденных в колонии, а также предоставление платных услуг в СИЗО.

Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

Президент сможет возвращать представления о назначении судей: в Раду внесли проект во исполнение решения СНБО

Верховной Раде во исполнение решения СНБО предлагается определить особенности назначения на должность судьи во время войны.

Госорганы и юрлица должны будут зарегистрироваться в Электронном суде, — Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об обязательной регистрации электронных кабинетов участников судебных процессов.

  1. В Украине

Четверо крымских судей заочно получили приговоры за государственную измену

15:22, 29 июня 2023
Двое судей заочно приговорены к 15 годам, другие получили 12 и 13 лет лишения свободы.
Четверо крымских судей заочно получили приговоры за государственную измену
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Приговоры получили четыре крымских судьи-предателя. Двое заочно приговорены к 15 годам, остальные получили 12 и 13 лет лишения свободы. Все они признаны виновными в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Прокуроры автономии доказали, что в 2014 году осужденные предали присягу и перешли работать на сторону врага. При «новой власти» они заняли должности оккупационных «судей» в незаконно созданных «Судакском и Феодосийском городских судах», еще двое перешли работать в «Советский районный суд» во временно оккупированном Крыму.

Своими действиями и решениями они способствовали становлению и укреплению правоохранительных органов на полуострове, а также оказывали помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

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