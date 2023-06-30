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  1. В Украине

Налоговики напомнили нюансы налогообложения обменников

07:00, 30 июня 2023
ГНС привела особенности налогообложения налогом на прибыль деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме.
Налоговики напомнили нюансы налогообложения обменников
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Центральное межрегиональное управление по работе с крупными налогоплательщиками напоминает, что согласно Закону Украины от 03.11.2022 №2720-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме», в частности , с 01.01.2023 предусмотрена уплата авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий за структурные подразделения, осуществляющие торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Согласно п. 137.11 ст. 137 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI с изменениями и дополнениями налогоплательщики, осуществляющие деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме, обязаны уплачивать авансовые взносы за каждый пункт обмена иностранной валюты, внесенный в Реестр пунктов обмена иностранной валюты по состоянию на первое число в текущем месяце. Авансовые взносы и налог на прибыль предприятий, подлежащий уплате в бюджет налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме, определяются в порядке, предусмотренном п. 141.13 ст. 141 НКУ.

Пп. 141.13.2 п. 141.13 ст. 141 НКУ предусмотрено, что авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий уплачивается в размере:

а) трех минимальных заработных плат, установленных законом по состоянию на 1 января отчетного (налогового) года, за каждый пункт обмена иностранной валюты, расположенный в населенном пункте, численность населения которого превышает 50 тысяч, по статистическим данным численности населения Украины, размещенным на вебсайте специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в области статистики по состоянию на 1 января года, предшествующего текущему году;

б) одной минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за каждый пункт обмена иностранной валюты, расположенный в других, кроме предусмотренных подпунктом "а" этого подпункта, населенных пунктах или за пределами населенных пунктов.

При этом п. 64 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ отмечено, что в течение 2023 года плательщики налога, обязанные уплачивать авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий в соответствии с п. 141.13 ст. 141 НКУ, уплачивают следующие авансовые взносы:

  • с 01.01.2023 по 30.06.2023 – с применением коэффициента 0,33;
  • с 01.07.2023 по 31.12.2023 – с применением коэффициента 0,66.

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