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Депутати схвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт про збільшення штрафу для компаній, які наймають іноземців без оформлення дозволу на роботу.

  1. В Україні

Податківці нагадали нюанси оподаткування обмінників

07:00, 30 червня 2023
ДПС навела особливості оподаткування податком на прибуток діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.
Податківці нагадали нюанси оподаткування обмінників
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Центральне міжрегіональне управління по роботі з великими платниками податків нагадує, що згідно з Законом України від 03.11.2022 №2720-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі», зокрема, з 01.01.2023 передбачено сплату авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі.

Відповідно до п. 137.11 ст. 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями платники податку, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, зобов’язані сплачувати авансові внески за кожен пункт обміну іноземної валюти, внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти станом на перше число поточного місяця. Авансові внески та податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, визначаються у порядку, передбаченому п. 141.13 ст. 141 ПКУ.

Пп. 141.13.2 п. 141.13 ст. 141 ПКУ передбачено, що авансовий внесок з податку на прибуток підприємств сплачується у розмірі:

а) трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом станом на 1 січня звітного (податкового) року, за кожен пункт обміну іноземної валюти, розташований у населеному пункті, чисельність населення якого перевищує 50 тисяч, за статистичними даними чисельності наявного населення України, розміщеними на вебсайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики станом на 1 січня року, що передує поточному року;

б) однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного (податкового) року, за кожен пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших, крім передбачених підпунктом "а" цього підпункту, населених пунктах або за межами населених пунктів.

При цьому п. 64 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ зазначено, що протягом 2023 року платники податку, які зобов’язані сплачувати авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до п. 141.13 ст. 141 ПКУ, сплачують такі авансові внески:

  • з 01.01.2023 по 30.06.2023 – із застосуванням коефіцієнта 0,33;
  • з 01.07.2023 по 31.12.2023 - із застосуванням коефіцієнта 0,66.

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