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  1. В Украине

Госконцерн «Укроборонпром» окончательно реформировали в акционерное общество

14:26, 29 июня 2023
Госконцерн «Укроборонпром» превратился в акционерное общество «Украинская оборонная промышленность».
Госконцерн «Укроборонпром» окончательно реформировали в акционерное общество
Фото: uainfo.org
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28 июня госконцерн «Укроборонпром» окончательно реформировали в акционерном обществе. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram.

По его словам, деятельность госконцерна «Укроборонпром» была прекращена и вместо него создано АО «Украинская оборонная промышленность».

«Важный шаг – трансформация. С сегодняшнего дня прекращена деятельность государственного концерна «Укроборонпром». В то же время создано акционерное общество «Украинская оборонная промышленность», – написал Камышин.

Предполагается, что следующим шагом реорганизации компании станет перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы.

После этого в соответствии со стандартами OECD будет сформирован Наблюдательный совет.

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