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Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

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  1. В Україні

НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів щодо нардепа Григорія Суркіса

18:09, 30 червня 2023
НАЗК надішле протокол про конфлікт інтересів щодо нардепа Григорія Суркіса до суду для розгляду по суті.
НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів щодо нардепа Григорія Суркіса
Фото: xsport.ua
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30 червня Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) складено протокол про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП, народним депутатом Григорієм Суркісом.  Про це повідомив офіційний сайт НАЗК.

«Співробітники НАЗК зустріли пана Суркіса біля будівлі Верховної Ради та запропонували йому ознайомитися із протоколом та підписати його. Враховуючи його відмову від підписання протоколу, у ньому відповідно до ч. 3 ст. 256 КУпАП зроблено відповідний запис. Надалі НАЗК надішле протокол до суду для розгляду по суті.

У протоколі йдеться про дії народного депутата в умовах реального конфлікту інтересів під час розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо розмежування спортивних заходів і змагань» від 31.08.2022 № 7719.  

Встановлено, що Григорій Суркіс взяв участь у розгляді законопроекту, що змінив правила трансляції спортивних матчів “Прем’єр ліги” для того, щоб ФК “Динамо, президентом якого є його брат, мав можливість тримати під контролем права на телетрансляції, які клуб здійснює у співпраці з компаніями, що входять до медіа групи 1+1.

Раніше “Українська Прем’єр Ліга” організовувала централізований показ усіх матчів “Прем’єр ліги” за договором, укладеним із телеканалом “Setanta Sports”.

Після прийняття законопроекту функціонування системи централізованої реалізації медіаправ футбольних клубів “Прем’єр Ліги” стало неможливим, а подальша співпраця із “Setanta Sports” знаходиться під питанням», - сказано у повідомленні.

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