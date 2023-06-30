НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів щодо нардепа Григорія Суркіса

НАЗК надішле протокол про конфлікт інтересів щодо нардепа Григорія Суркіса до суду для розгляду по суті.

Фото: xsport.ua

30 червня Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) складено протокол про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП, народним депутатом Григорієм Суркісом. Про це повідомив офіційний сайт НАЗК.

«Співробітники НАЗК зустріли пана Суркіса біля будівлі Верховної Ради та запропонували йому ознайомитися із протоколом та підписати його. Враховуючи його відмову від підписання протоколу, у ньому відповідно до ч. 3 ст. 256 КУпАП зроблено відповідний запис. Надалі НАЗК надішле протокол до суду для розгляду по суті.

У протоколі йдеться про дії народного депутата в умовах реального конфлікту інтересів під час розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо розмежування спортивних заходів і змагань» від 31.08.2022 № 7719.

Встановлено, що Григорій Суркіс взяв участь у розгляді законопроекту, що змінив правила трансляції спортивних матчів “Прем’єр ліги” для того, щоб ФК “Динамо, президентом якого є його брат, мав можливість тримати під контролем права на телетрансляції, які клуб здійснює у співпраці з компаніями, що входять до медіа групи 1+1.

Раніше “Українська Прем’єр Ліга” організовувала централізований показ усіх матчів “Прем’єр ліги” за договором, укладеним із телеканалом “Setanta Sports”.

Після прийняття законопроекту функціонування системи централізованої реалізації медіаправ футбольних клубів “Прем’єр Ліги” стало неможливим, а подальша співпраця із “Setanta Sports” знаходиться під питанням», - сказано у повідомленні.

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