Якщо у роботодавця є вакансія для особи з інвалідністю, він повинен про це поінформувати службу зайнятості.

Тернопільський обласний центр зайнятості пояснює, чи повинен роботодавець інформувати про вакансії для осіб з інвалідністю.

"Так, повинен. Відповідно до п. 2 та п. 6 «Порядку надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування осіб з інвалідністю», який затверджений Постановою № 553 від 02 червня 2023 року та набув чинності 9 червня 2023 року, роботодавець з дня виникнення в нього потреби в підборі працівників з інвалідністю та/або з дати відкриття вакансій, на які можливе працевлаштування осіб з інвалідністю, інформує центр зайнятості за його місцезнаходженням, подаючи звіт форми 3-ПН", - йдеться у поясненні.

Раніше повідомлялося, які документи потрібно надати особі з інвалідністю при працевлаштуванні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.