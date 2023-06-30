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В Італії побудували найнижче авто у світі, відео

23:42, 30 червня 2023
Його висота - менше пів метра.
В Італії побудували найнижче авто у світі, відео
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В Італії з'явився незвичайно малий автомобіль. Його висота - менше пів метра, кліренс становить лише 30 мм.

Це авто є найнижчим у світі. Його побудували його на базі старого Fiat Panda 1977 року випуску.

У хетчбека просто зрізали верхню частину кузова з капотом, а потім поставили її на трубчасте шасі з трьома мініатюрними колесами.

Таким чином водій Fiat лежить на звичайній дошці. Для доступної оглядовості на авто встановили камеру GoPro, зображення з неї передається на смартфон.

Управління машиною здійснюється за допомогою керма-джойстика. Машина створювалася як шоукар для різних автофестивалів та виставок.

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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