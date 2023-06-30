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  1. В Украине

Должен ли работодатель информировать о вакансиях для лиц с инвалидностью

23:24, 30 июня 2023
Если у работодателя есть работа для лица с инвалидностью, он должен об этом проинформировать службу занятости.
Должен ли работодатель информировать о вакансиях для лиц с инвалидностью
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Тернопольский областной центр занятости объясняет, должен ли работодатель информировать о вакансиях для лиц с инвалидностью.

"Да, должен. Согласно п. 2 и п. 6 «Порядка предоставления государственной службе занятости информации, необходимой для организации трудоустройства лиц с инвалидностью», который утвержден Постановлением № 553 от 02 июня 2023 года и вступил в силу 9 июня 2023 года, работодатель со дня возникновения у него потребности в подборе работников с инвалидностью и/или с даты открытия вакансий, на которые возможно трудоустройство лиц с инвалидностью, информирует центр занятости по его местонахождению, представляя отчет формы 3-НН", - говорится в пояснении.

Ранее сообщалось, какие документы необходимо предоставить лицу с инвалидностью при трудоустройстве.

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