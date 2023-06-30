НАПК составило протокол о конфликте интересов в отношении нардепа Григория Суркиса

НАПК направит протокол о конфликте интересов в отношении нардепа Григория Суркиса в суд для рассмотрения по существу.

Фото: xsport.ua

30 июня Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) составлен протокол о совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП, народным депутатом Григорием Суркисом. Об этом сообщил официальный сайт НАПК.

«Співробітники НАЗК зустріли пана Суркіса біля будівлі Верховної Ради та запропонували йому ознайомитися із протоколом та підписати його. Враховуючи його відмову від підписання протоколу, у ньому відповідно до ч. 3 ст. 256 КУпАП зроблено відповідний запис. Надалі НАЗК надішле протокол до суду для розгляду по суті.

У протоколі йдеться про дії народного депутата в умовах реального конфлікту інтересів під час розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо розмежування спортивних заходів і змагань» від 31.08.2022 № 7719.

Встановлено, що Григорій Суркіс взяв участь у розгляді законопроекту, що змінив правила трансляції спортивних матчів “Прем’єр ліги” для того, щоб ФК “Динамо, президентом якого є його брат, мав можливість тримати під контролем права на телетрансляції, які клуб здійснює у співпраці з компаніями, що входять до медіа групи 1+1.

Раніше “Українська Прем’єр Ліга” організовувала централізований показ усіх матчів “Прем’єр ліги” за договором, укладеним із телеканалом “Setanta Sports”.

Після прийняття законопроекту функціонування системи централізованої реалізації медіаправ футбольних клубів “Прем’єр Ліги” стало неможливим, а подальша співпраця із “Setanta Sports” знаходиться під питанням», - сказано в сообщении.

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