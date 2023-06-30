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Нормы о совещательной комнате суда исключат из Уголовного процессуального кодекса и КУоАП

Из УПК исключат нормы о том, что приговор выносится в совещательной комнате.

Из процессуальных кодексов изымут институт совещательной комнаты, - в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения».

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о немедленном возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей, ЭКСКЛЮЗИВ, документ

Депутаты предлагают также определить, что дисциплинарное производство по судье начинает осуществляться со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы.

Соавтор законопроекта о 15 годах лишения свободы за коррупцию объяснил, почему нужно усилить ответственность посредников, носящих судьям взятки

Подобные преступления должны квалифицироваться не как мошенничество, а по специальной статье, которая предназначается именно для таких посредников, которые носят судьям взятки со стороны процесса – народный депутат Роман Бабий на примере разоблачения депутата объяснил необходимость изменений в законодательстве.

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  1. В Украине

НАПК составило протокол о конфликте интересов в отношении нардепа Григория Суркиса

18:09, 30 июня 2023
НАПК направит протокол о конфликте интересов в отношении нардепа Григория Суркиса в суд для рассмотрения по существу.
НАПК составило протокол о конфликте интересов в отношении нардепа Григория Суркиса
Фото: xsport.ua
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30 июня Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) составлен протокол о совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП, народным депутатом Григорием Суркисом. Об этом сообщил официальный сайт НАПК.

«Співробітники НАЗК зустріли пана Суркіса біля будівлі Верховної Ради та запропонували йому ознайомитися із протоколом та підписати його. Враховуючи його відмову від підписання протоколу, у ньому відповідно до ч. 3 ст. 256 КУпАП зроблено відповідний запис. Надалі НАЗК надішле протокол до суду для розгляду по суті.

У протоколі йдеться про дії народного депутата в умовах реального конфлікту інтересів під час розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо розмежування спортивних заходів і змагань» від 31.08.2022 № 7719.  

Встановлено, що Григорій Суркіс взяв участь у розгляді законопроекту, що змінив правила трансляції спортивних матчів “Прем’єр ліги” для того, щоб ФК “Динамо, президентом якого є його брат, мав можливість тримати під контролем права на телетрансляції, які клуб здійснює у співпраці з компаніями, що входять до медіа групи 1+1.

Раніше “Українська Прем’єр Ліга” організовувала централізований показ усіх матчів “Прем’єр ліги” за договором, укладеним із телеканалом “Setanta Sports”.

Після прийняття законопроекту функціонування системи централізованої реалізації медіаправ футбольних клубів “Прем’єр Ліги” стало неможливим, а подальша співпраця із “Setanta Sports” знаходиться під питанням», - сказано в сообщении.

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