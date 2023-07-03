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Кабмін пропонує Раді врегулювати питання обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України

16:37, 3 липня 2023
Також документом пропонуєься врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР.
Кабмін пропонує Раді врегулювати питання обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України
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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України» (реєстр. № 9️4️5️3️). Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект має на меті врегулювання питання пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, у зв’язку з денонсацією угод щодо пенсійного забезпечення з державами – учасницями Співдружності Незалежних Держав.

Проектом Закону пропонується:

  • врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;
  • врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;
  • визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в рф;
  • доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:

- тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;

- якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;

- якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до ЗУ «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;

- якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій;

- якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

  • відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

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