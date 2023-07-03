Кабмин предлагает Раде урегулировать вопрос исчисления страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины

Также документом предлагается урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины» (регистр. № 9️4️5️3️). Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Целью законопроекта является урегулирование вопроса пропорционального исчисления страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины, в связи с денонсацией соглашений по пенсионному обеспечению с государствами – участниками Содружества Независимых Государств.

Проектом Закона предлагается:

урегулировать вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенного в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;

урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;

определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в рф;

дополнить перечень оснований прекращения выплаты пенсии в случае:

- временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;

- если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;

- если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно ЗУ «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

- если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

- если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством;

восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц на общих основаниях.

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