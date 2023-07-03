Кабмин предлагает Раде урегулировать вопрос исчисления страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины» (регистр. № 9️4️5️3️). Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Целью законопроекта является урегулирование вопроса пропорционального исчисления страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины, в связи с денонсацией соглашений по пенсионному обеспечению с государствами – участниками Содружества Независимых Государств.
Проектом Закона предлагается:
- урегулировать вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенного в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;
- урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;
- определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в рф;
- дополнить перечень оснований прекращения выплаты пенсии в случае:
- временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;
- если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;
- если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно ЗУ «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;
- если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;
- если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством;
- восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц на общих основаниях.
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