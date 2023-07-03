Следующая версия наушников AirPods Pro от Apple сможет проверять слух и измерять температуру

Apple планирует выпускать наушники с разъемом USB-C, а также добавить в них новые функции здоровья.

Фото: The Verge

Новые версии наушников Apple AirPods могут выявлять потенциальные проблемы со слухом, а также определять температуру тела пользователя через слуховой проход. Об этом пишет The Verge.



Новые функции, которые появятся в AirPods, будут работать через iOS 17. Кроме того, все новые наушники Apple будут иметь разъем USB-C.



В компании также сообщили, что разрабатывают новые модели AirPods Pro и AirPods Max, но вряд ли они будут выпущены в ближайшее время.



Обозреватель Марк Гурман из Bloomberg считает, что новые функции у наушников появятся через несколько месяцев или даже лет, хотя AirPods с USB-C могут появиться вскоре.

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