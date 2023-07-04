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В Киеве на ярмарках запретили продавать мясо, рыбу и молочные продукты: причина

07:00, 4 июля 2023
Запрет продлится с 4 по 31 июля.
В Киеве на ярмарках запретили продавать мясо, рыбу и молочные продукты: причина
Фото: УНИАН
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В Киеве на ярмарках в течение июля запрещено продавать мясо, рыбу, молочные и другие скоропортящиеся продукты. Это связано с подрывом россиян Каховской ГЭС. Об этом сообщает «КиевВласть» со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Причинами также являются усложнение санитарной и эпидемиологической ситуации в летний сезон. Решение было принято по инициативе ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

Решение принято единогласно с участием на совещании руководителей КП «Свиточ» и КП «Киевское наследие».

Запрет продлится с 4 по 31 июля. Под ограничения попали свежее мясо, мясопродукты, колбасные изделия, живая и свежемороженая рыба, морепродукты, молоко, молочная продукция, кондитерские изделия с кремом и другие скоропортящиеся продукты.

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