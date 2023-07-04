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У Києві на ярмарках заборонили продавати м’ясо, рибу та молочні продукти: причина

07:00, 4 липня 2023
Заборона триватиме з 4 до 31 липня.
У Києві на ярмарках заборонили продавати м’ясо, рибу та молочні продукти: причина
Фото: УНІАН
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У Києві на ярмарках протягом липня заборонено продавати м’ясо, рибу, молочні та інші продукти, що швидко псуються. Це пов’язано з підривом росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомляє «КиївВлада» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зазначається, що причинами також є ускладнення санітарної і епідеміологічної ситуації в літній сезон. Рішення ухвалили за ініціативою ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві.

Рішення прийнято одностайно за участі на нараді керівників КП «Світоч» та КП «Київська спадщина».

Заборона триватиме з 4 до 31 липня. Під обмеження потрапили свіже м’ясо, м’ясопродукти, ковбасні вироби, жива та свіжоморожена риба, морепродукти, молоко, молочна продукція, кондитерські вироби з кремом та інші продукти, що швидко псуються.

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