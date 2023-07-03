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  1. У світі

Наступна версія навушників AirPods Pro від Apple зможе перевіряти слух і вимірювати температуру

20:45, 3 липня 2023
Apple планує випускати навушники з роз'ємом USB-C, а також додати в них нові функції здоров’я.
Наступна версія навушників AirPods Pro від Apple зможе перевіряти слух і вимірювати температуру
Фото: The Verge
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Нові версії навушників Apple AirPods зможуть виявляти потенційні проблеми зі слухом, а також визначати температуру тіла користувача через слуховий прохід. Про це пише The Verge.

Зазначається, що нові функції, які з'являться в AirPods, працюватимуть через iOS 17. Крім того, усі нові навушники Apple матимуть роз'єм USB-C.

У компанії також повідомили, що розробляють нові моделі AirPods Pro та AirPods Max, але навряд їх випустять найближчим часом.

Оглядач Марк Гурман з Bloomberg вважає, що нові функції у навушників з’являться через «кілька місяців або навіть років», хоча AirPods з USB-C можуть зʼявитися незабаром.

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